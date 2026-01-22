Видео
Главная Новости дня Заслуживает пощечины — Зеленский обратился к Орбану

Заслуживает пощечины — Зеленский обратился к Орбану

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 17:53
Зеленский в Давосе обратился к пророссийским политикам и Орбану
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе 22 января 2026 года. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал пророссийских европейских политиков, заявив, что те заслуживают "пощечину". По его словам, отдельные деятели, которые пользуются ресурсами ЕС, одновременно работают против европейских интересов и безопасности.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время своего выступления на форуме в Давосе в четверг, 22 января.

Читайте также:

Зеленский обратился к пророссийским политикам

Президент Украины резко высказался в отношении отдельных европейских политиков, которые, по его словам, пользуются ресурсами ЕС, но работают против европейских интересов.

"Мы также видим, что силы, которые пытаются разрушить Европу, не теряют ни одного дня. Они свободно действуют, даже действуют внутри Европы.

Каждый "Виктор" (речь идет о премьере Венгрии Викторе Орбане, — Ред.), который живет за европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы, заслуживает пощечины", — сказал Зеленский.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что вызовы безопасности для Европы растут, а потому нужны как усиление собственного производства, так и единство и решимость партнеров в противодействии угрозам.

Во время выступления в Давосе Зеленский предложил создать новый союз, который будет защищать Европу.

Кроме того, украинский лидер заявил, что за год после его прошлогодней речи Европа так и не сделала решающих шагов по безопасности.

Владимир Зеленский Давос Виктор Орбан война в Украине саммит в Давосе 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
