Україна
Заслуговує на ляпас — Зеленський звернувся до Орбана

Заслуговує на ляпас — Зеленський звернувся до Орбана

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 17:53
Зеленський у Давосі звернувся до проросійських політиків та Орбана
Президент України Володимир Зеленський у Давосі 22 січня 2026 року. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував проросійських європейських політиків, заявивши, що ті заслуговують на "ляпас". За його словами, окремі діячі, які користуються ресурсами ЄС, водночас працюють проти європейських інтересів і безпеки.

Про це Володимир Зеленський сказав під час свого виступу на форумі у Давосі у четвер, 22 січня.

Читайте також:

Зеленський звернувся до проросійських політиків

Президент України різко висловився щодо окремих європейських політиків, які, за його словами, користуються ресурсами ЄС, але працюють проти європейських інтересів.

"Ми також бачимо, що сили, які намагаються зруйнувати Європу, не гають жодного дня. Вони вільно діють, навіть діють усередині Європи.

Кожен "Віктор" (йдеться про прем'єра Угорщини Віктора Орбана, — Ред.), який живе за європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на ляпаса", — сказав Зеленський.

Водночас український лідер підкреслив, що виклики безпеці для Європи зростають, а тому потрібні як посилення власного виробництва, так і єдність та рішучість партнерів у протидії загрозам.

Під час виступу у Давосі Зеленський запропонував створити новий союз, який захищатиме Європу.

Крім того, український лідер заявив, що за рік після його торішньої промови Європа так і не зробила вирішальних кроків щодо безпеки.

Володимир Зеленський Давос Віктор Орбан війна в Україні саміт в Давосі 2026
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
