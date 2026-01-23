Відео
Сибіга різко відповів Орбану на закиди про вступ України в ЄС

Сибіга різко відповів Орбану на закиди про вступ України в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 17:55
Сибіга відреагував на закиди Орбана щодо вступу України до ЄС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану на його заяву про те, що угорський парламент не підтримає вступ України до Європейського Союзу у "найближчі 100 років". Глава МЗС наголосив, що цей план "приречений на провал".

Відповідний Андрій Сибіга опублікував на своїй сторінці у соцмережі X у п'ятницю, 23 січня.

Читайте також:

Сибіга відповів Орбану на антиукраїнські висловлювання

Отже, очільник дипломатичного відомства України Андрій Сибіга різко відповів угорському прем'єру Віктору Орбану на його чергові антиукраїнські висловлювання.

"Цей план приречений на провал, пане прем'єр-міністре. Ваш господар у Москві не протягне 100 років, навіть якби ви були готові пересадити йому всі органи. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок в рамці у Верховній Раді України, щоб пам'ятати про вашу брехню протягом наступних 100 років", — написав Сибіга.

Цей допис глави МЗС з'явився після того, як Орбан заявив, що у наступні 100 років Угорщина не голосуватиме за вступ України до ЄС.

Сибіга відповів Орбану
Скриншот повідомлення Сибіги/X

Як відомо, після вчорашньої критики з боку президента Володимира Зеленського угорський прем’єр виступив із різкою антиукраїнською заявою. Раніше в Давосі Зеленський натякнув, що угорський прем’єр заслуговує на "ляпаса" через підтримку зусиль Москви щодо руйнації ЄС із середини. 

Спілкуючись із представниками ЗМІ в Брюсселі, Орбан заявив, що ЄС нібито хоче надати Україні 800 млрд євро допомоги плюс ще 700 протягом 10 років, а також забезпечити членство Києва в блоці у 2027 році.

"І Угорщина проти цього. Думаю, в наступні сто років в Угорщині не буде парламенту, який голосуватиме за вступ українців до ЄС", — сказав Орбан.

Нагадаємо, що раніше Орбан заявляв, що "крах України був би великою проблемою для Угорщини".

Також ми інформували, що Орбан планує йти шляхом російського диктатора Путіна й залишатися при владі вічно.

Європейський союз Андрій Сибіга Угорщина Україна Віктор Орбан ЄС
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
