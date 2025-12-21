Орбан висловився про поразку України — проблема для Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "крах України був би великою проблемою для його країни". За його словами, Будапешт надає допомогу Києву.

Про це Віктор Орбан повідомив в Х 21 грудня.

Заява Віктора Орбана

Орбан заявив, що Будапешт зацікавлений у збереженні стабільної України, оскільки крах нашої країни був би проблемою для Угорщини.

За його словами, Будапешт надає нам допомогу. Так, значна частина електроенергії та газу для України надходить саме з Угорщини. Прем'єр наголосив, що війна руйнує Україну, тоді як зміцнити її може лише мир.

"Нам потрібна стабільна Україна, ми надаємо допомогу... Війна не зміцнює Україну, а руйнує її... Хто підтримує Україну, той має прагнути миру", — сказав Орбан.

Нагадаємо, 15 грудня Орбан заявив, що цей стане вирішальним для завершення війни в Україні. Він звинуватив Європу в "бажанні продовжувати бойові дії".

Водночас Bloomberg повідомляв, що Орбан збирається йти шляхом Путіна та правити вічно. Він знайшов спосіб залишитися при владі за будь-якого сценарію.