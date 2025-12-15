Відео
Вирішальний тиждень для завершення війни — Орбан висловився

Вирішальний тиждень для завершення війни — Орбан висловився

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 17:43
Орбан заявив про вирішальний тиждень щодо завершення війни в Україні
Віктор Орбан. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що цей тиждень стане вирішальним щодо завершення війни в України. Водночас він звинуватив Європу в "бажанні продовжувати бойові дії".

Про це Віктор Орбан написав у соцмережі X у понеділок, 15 грудня.

Читайте також:

Завершення війни в Україні

Орбан наголосив, що світ ніколи не був так близько до закінчення війни між Росією та Україною. 

"Європа стоїть на порозі історичної можливості, адже війна, яку ми, європейці, не змогли закінчити протягом чотирьох років, може незабаром бути завершена американцями. Все, що нам потрібно зробити, це підтримати їх", — заявив він.

Однак премʼєр Угорщини вважає, що "Європа хоче продовжувати війну та розширювати її". Крім того, він звинуватив її у конфіскації заморожених російських активів. Він попередив, що "Росія відповість відплатою".

"Ми не маємо підстав змінювати позицію Угорщини. На полі бою немає вирішення цієї війни. А якщо немає вирішення на лінії фронту, то ми повинні робити те, що робить президент Дональд Трамп — вести переговори", — наголосив Орбан.

Він ще раз наголосив, що Угорщина не підтримує конфіскацію заморожених російських активів та не допомагає Україні.

"Пристебніть ремені. Це буде важкий тиждень", — додав премʼєр.

null
Допис Орбана. Фото: скриншот

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров анонсував угоду між Україною та США. За його словами, вона наблизить мир.

Раніше Орбан різко відреагував на рішення Єврокомісії про голосування за заборону повернення Росії заморожених активів. У МЗС України висловилися.

війна Угорщина Україна Віктор Орбан Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
