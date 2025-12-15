Видео
Главная Новости дня Решающая неделя для завершения войны — Орбан высказался

Решающая неделя для завершения войны — Орбан высказался

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 17:43
Орбан заявил о решающей неделе для завершения войны в Украине
Виктор Орбан. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что эта неделя станет решающей для завершения войны в Украине. В то же время он обвинил Европу в "желании продолжать боевые действия".

Об этом Виктор Орбан написал в соцсети X в понедельник, 15 декабря.

Завершение войны в Украине

Орбан подчеркнул, что мир никогда не был так близко к окончанию войны между Россией и Украиной.

"Европа стоит на пороге исторической возможности, ведь война, которую мы, европейцы, не смогли закончить в течение четырех лет, может вскоре быть завершена американцами. Все, что нам нужно сделать, это поддержать их", — заявил он.

Однако премьер Венгрии считает, что "Европа хочет продолжать войну и расширять ее". Кроме того, он обвинил ее в конфискации замороженных российских активов. Он предупредил, что "Россия ответит возмездием".

"Мы не имеем оснований менять позицию Венгрии. На поле боя нет решения этой войны. А если нет решения на линии фронта, то мы должны делать то, что делает президент Дональд Трамп — вести переговоры", — подчеркнул Орбан.

Он еще раз подчеркнул, что Венгрия не поддерживает конфискацию замороженных российских активов и не помогает Украине.

"Пристегните ремни. Это будет тяжелая неделя", — добавил премьер.

null
Пост Орбана. Фото: скриншот

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал соглашение между Украиной и США. По его словам, оно приблизит мир.

Ранее Орбан резко отреагировал на решение Еврокомиссии о голосовании за запрет возвращения России замороженных активов. В МИД Украины высказались.

война Венгрия Украина Виктор Орбан Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
