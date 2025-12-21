Орбан высказался о поражении Украины — проблема для Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "крах Украины был бы большой проблемой для его страны". По его словам, Будапешт оказывает помощь Киеву.

Об этом Виктор Орбан сообщил в Х 21 декабря.

Заявление Виктора Орбана

Орбан заявил, что Будапешт заинтересован в сохранении стабильной Украины, поскольку крах нашей страны был бы проблемой для Венгрии.

По его словам, Будапешт оказывает нам помощь. Так, значительная часть электроэнергии и газа для Украины поступает именно из Венгрии. Премьер подчеркнул, что война разрушает Украину, тогда как укрепить ее может только мир.

"Нам нужна стабильная Украина, мы оказываем помощь... Война не укрепляет Украину, а разрушает ее... Кто поддерживает Украину, тот должен стремиться к миру", — сказал Орбан.

Напомним, 15 декабря Орбан заявил, что этот станет решающим для завершения войны в Украине. Он обвинил Европу в "желании продолжать боевые действия".

В то же время Bloomberg сообщал, что Орбан собирается идти по пути Путина и править вечно. Он нашел способ остаться у власти при любом сценарии.