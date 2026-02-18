Відео
Головна Новини дня Тихий пояснив, чому Угорщина блокує вступ України до ЄС

Тихий пояснив, чому Угорщина блокує вступ України до ЄС

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 18:49
Угорщина блокує вступ України до ЄС з політичних мотивів — заява МЗС
Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Угорщина є єдиною країною, яка блокує вступ України до Європейського Союзу. Будапешт робить це з політичних мотивів та не має жодних підстав.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу для ЗМІ у середу, 18 лютого, передає кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Читайте також:

Вступ України до ЄС

Тихий зауважив, що Україна заслуговує, аби процес вступу до ЄС просувався. 

"На сьогодні він заблокований лише Угорщиною з політичних мотивів і не має під собою жодних підстав. Питання того, що Україна буде членом Європейського Союзу, вирішене. За це проголосували всі держави-члени Європейського Союзу", — каже він.

За його словами, те що наразі робить Угорщина, ставить питання про порушення нею базових принципів функціонування ЄС. 

Тихий зауважив, що Україна заслуговує на швидкий вступ, оскільки членство також є гарантією безпеки.

Під час переговорів у Мюнхені з Каєю Каллас та Мартою Кос сторони зосередилися на перспективах вступу України та потенційних корективах у процедурі розширення ЄС. Він зазначив, що обговорення пожвавилося на тлі мирного процесу та ініціативи закріпити конкретну дату набуття членства в можливих майбутніх угодах.

Відношення України та Угорщини

Угорщина неодноразово робила заяви щодо "неможливості вступу України до Європейського Союзу". Премʼєр Віктор Орбан наголосив, що упродовж наступних 100 років країна не голосуватиме за членство. А глава МЗС України Андрій Сибіга каже, що цей план приречений на провал.

Нещодавно міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто порівняв мобілізацію в Україні з "полюванням на людей".

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції український лідер Володимир Зеленський заявив, що Орбану вже час нарощувати армію, а не живіт.

Також Сійярто наголошував, що Європі не потрібен захист від Росії, а Київ бореться лише за себе. На це відреагував Сибіга, який нагадав про участь угорців в захисті України.  

Європейський союз МЗС Угорщина Україна політики Георгій Тихий
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
