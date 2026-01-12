Відео
Рютте назвав країни, які виступають проти вступу України до НАТО

Рютте назвав країни, які виступають проти вступу України до НАТО

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 17:00
Рютте зробив заяву про вступ України у НАТО
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що всередині Альянсу наразі немає повного консенсусу щодо членства України. Деякі країни виступають проти.

Про це Рютте повідомив під час брифінгу у понеділок, 12 січня.

Читайте також:

Рютте про вступ України у НАТО

За його словами, деякі країни відкрито виступають проти, або мають серйозні сумніви щодо повноправного вступу України до НАТО.

Як зазначив Рютте, серед них Угорщина та США.

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО залежить виключно від рішення країн — членів Північноатлантичного альянсу. А Україна при цьому не відмовляється від цієї стратегічної перспективи.

А до цього Марк Рютте заявив, що існує роз'єднаність країн, які заважатимуть Україні вступити до НАТО

Автор:
Анастасія Писаненко
