Главная Новости дня Рютте назвал страны, которые против вступления Украины в НАТО

Рютте назвал страны, которые против вступления Украины в НАТО

Дата публикации 12 января 2026 17:00
Рютте сделал заявление о вступлении Украины в НАТО
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что внутри Альянса пока нет полного консенсуса относительно членства Украины. Некоторые страны выступают против.

Об этом Рютте сообщил во время брифинга в понедельник, 12 января.

Читайте также:

Рютте о вступлении Украины в НАТО

По его словам, некоторые страны открыто выступают против, или имеют серьезные сомнения относительно полноправного вступления Украины в НАТО.

Как отметил Рютте, среди них Венгрия и США.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО зависит исключительно от решения стран — членов Североатлантического альянса. А Украина при этом не отказывается от этой стратегической перспективы.

А до этого Марк Рютте заявил, что существует разобщенность стран, которые будут мешать Украине вступить в НАТО.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
