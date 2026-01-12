Рютте сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Рютте назвал страны, которые против вступления Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что внутри Альянса пока нет полного консенсуса относительно членства Украины. Некоторые страны выступают против.
Об этом Рютте сообщил во время брифинга в понедельник, 12 января.
Рютте о вступлении Украины в НАТО
По его словам, некоторые страны открыто выступают против, или имеют серьезные сомнения относительно полноправного вступления Украины в НАТО.
Как отметил Рютте, среди них Венгрия и США.
Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО зависит исключительно от решения стран — членов Североатлантического альянса. А Украина при этом не отказывается от этой стратегической перспективы.
А до этого Марк Рютте заявил, что существует разобщенность стран, которые будут мешать Украине вступить в НАТО.
