Зеленский прокомментировал роль НАТО в будущем Украины

Зеленский объяснил позицию Украины относительно членства в НАТО
Дата публикации 24 декабря 2025 10:47
Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО не является предметом договоренностей в рамках соглашения о прекращении войны и зависит исключительно от решения стран - членов Североатлантического альянса. В то же время Украина, по его словам, не отказывается от этой стратегической перспективы.
