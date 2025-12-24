Зеленский прокомментировал роль НАТО в будущем Украины

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО не является предметом договоренностей в рамках соглашения о прекращении войны и зависит исключительно от решения стран - членов Североатлантического альянса. В то же время Украина, по его словам, не отказывается от этой стратегической перспективы.

Новость дополняется...

