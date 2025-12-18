Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рютте назвав країни, що блокуватимуть вступ України до НАТО

Рютте назвав країни, що блокуватимуть вступ України до НАТО

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 17:52
Рютте сказав, хто блокуватиме вступ України до НАТО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про відсутність консенсусу серед союзників щодо вступу України до Альянсу. За його словами, низка країн уже зараз готові блокувати відповідне рішення, що ускладнює перспективи членства.

Про це Марк Рютте сказав у четвер, 18 грудня.

Реклама
Читайте також:

Рютте про вступ України в НАТО

Генсек заявив, що одразу декілька країн блокуватимуть вступ України до Північноатлантичного блоку. 

Про це Рютте сказав під час візиту до Польщі, коментуючи пункт мирного плану США, який передбачає відмову України від членства в НАТО.

"Наразі кілька союзників заявляють, що не дадуть згоди й тому блокуватимуть одностайність щодо вступу України до НАТО. Такі країни, як Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина і, можливо, ще декілька. Ось у чому практична суть питання", — зауважив генсек.

Нещодавно Рютте попереджав про те, що країни НАТО можуть стати наступною ціллю для Путіна.

Раніше генсек різко відповів на погрози російського диктатора Путіна воювати з Європою.

НАТО Європа Марк Рютте Альянс війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації