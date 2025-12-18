Рютте сказав, хто блокуватиме вступ України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про відсутність консенсусу серед союзників щодо вступу України до Альянсу. За його словами, низка країн уже зараз готові блокувати відповідне рішення, що ускладнює перспективи членства.

Про це Марк Рютте сказав у четвер, 18 грудня.

Рютте про вступ України в НАТО

Генсек заявив, що одразу декілька країн блокуватимуть вступ України до Північноатлантичного блоку.

Про це Рютте сказав під час візиту до Польщі, коментуючи пункт мирного плану США, який передбачає відмову України від членства в НАТО.

"Наразі кілька союзників заявляють, що не дадуть згоди й тому блокуватимуть одностайність щодо вступу України до НАТО. Такі країни, як Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина і, можливо, ще декілька. Ось у чому практична суть питання", — зауважив генсек.

Нещодавно Рютте попереджав про те, що країни НАТО можуть стати наступною ціллю для Путіна.

Раніше генсек різко відповів на погрози російського диктатора Путіна воювати з Європою.