Главная Новости дня Рютте сказал, кто будет блокировать членство Украины в НАТО

Рютте сказал, кто будет блокировать членство Украины в НАТО

Дата публикации 18 декабря 2025 17:52
Рютте сказал, кто будет блокировать вступление Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии консенсуса среди союзников относительно вступления Украины в Альянс. По его словам, ряд стран уже сейчас готовы блокировать соответствующее решение, что усложняет перспективы членства.

Об этом Марк Рютте сказал в четверг, 18 декабря.

Рютте о вступлении Украины в НАТО

Генсек заявил, что сразу несколько стран будут блокировать вступление Украины в Североатлантический блок.

Об этом Рютте сказал во время визита в Польшу, комментируя пункт мирного плана США, который предусматривает отказ Украины от членства в НАТО.

"Сейчас несколько союзников заявляют, что не дадут согласия и поэтому будут блокировать единодушие относительно вступления Украины в НАТО. Такие страны, как Венгрия, Соединенные Штаты, Словакия и, возможно, еще несколько. Вот в чем практическая суть вопроса", — отметил генсек.

Недавно Рютте предупреждал о том, что страны НАТО могут стать следующей целью для Путина.

Ранее генсек резко ответил на угрозы российского диктатора Путина воевать с Европой.

НАТО Европа Марк Рютте Альянс война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
