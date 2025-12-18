Рютте сказал, кто будет блокировать вступление Украины в НАТО

Рютте сказал, кто будет блокировать членство Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии консенсуса среди союзников относительно вступления Украины в Альянс. По его словам, ряд стран уже сейчас готовы блокировать соответствующее решение, что усложняет перспективы членства.
Об этом Марк Рютте сказал в четверг, 18 декабря.
Рютте о вступлении Украины в НАТО
Генсек заявил, что сразу несколько стран будут блокировать вступление Украины в Североатлантический блок.
Об этом Рютте сказал во время визита в Польшу, комментируя пункт мирного плана США, который предусматривает отказ Украины от членства в НАТО.
"Сейчас несколько союзников заявляют, что не дадут согласия и поэтому будут блокировать единодушие относительно вступления Украины в НАТО. Такие страны, как Венгрия, Соединенные Штаты, Словакия и, возможно, еще несколько. Вот в чем практическая суть вопроса", — отметил генсек.
Недавно Рютте предупреждал о том, что страны НАТО могут стать следующей целью для Путина.
Ранее генсек резко ответил на угрозы российского диктатора Путина воевать с Европой.
