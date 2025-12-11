Видео
Главная Новости дня Страны НАТО являются следующей целью России — Рютте

Страны НАТО являются следующей целью России — Рютте

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 17:41
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса являются следующей целью России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото иллюстративное: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с речью в Берлине на Мюнхенской конференции по безопасности. В первых строках своей речи он сделал строгое предупреждение странам, входящим в Альянс.

Об этом сообщила The Guardian.

Рютте делает предупреждение в отношении РФ

Рютте заявил, что несмотря на решение об ускорении оборонных расходов, которое было принято на саммите НАТО в Гааге в начале этого года, "сейчас не время для самовосхваления". Он считает, что слишком многие в Альянсе самодовольно относится к этому и не чувствует срочности в вопросе обороны.

"Я здесь сегодня, чтобы рассказать вам о позиции НАТО и что мы должны сделать, чтобы остановить войну до ее начала. А для этого нам нужно четко осознавать угрозу: мы — следующая цель России, и мы уже в опасности", — отметил генсек НАТО.

Країни НАТО є наступною ціллю Росії — Рютте - фото 1
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: Reuters

Рютте указал, что расходы на производство обороны союзников должны быстро расти — вооруженные силы НАТО должны иметь все необходимое. Главной причиной является то, что Россия ведет еще более безрассудную политику в отношении стран НАТО и Украины. Генсек вспомнил, как во время холодной войны президент Рейган предупреждал об агрессивных импульсах советской империи зла. И сегодня российский диктатор Путин снова занимается строительством империи.

Марк Рютте предупреждает, что: "в своем искаженном взгляде на историю мира Путин считает, что наша свобода угрожает его власти, и что мы хотим уничтожить Россию".

Глава НАТО считает, что Китай является "спасательным кругом" России, который позволяет ей проводить свою агрессивную политику войны. РФ сейчас поддерживают также Северная Корея и Иран. Рютте похвалил президента США Дональда Трампа за его усилия по мирному плану, указывая на то, что "он единственный, кто может посадить Путина за стол переговоров". Рюте отметил важность того, чтобы все страны Альянса продолжали давить на Россию и поддерживали усилия, направленные на прекращение войны, которую Россия развязала в Украине.

"Поэтому давайте испытаем Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира, или он предпочитает продолжение резни", — добавил он.

Рютте категорически отверг возможность будущего НАТО без Соединенных Штатов — он отметил незаменимость трансатлантического партнерства.

Зеленский обсудил с Рютте ход мирных переговоров в США — генсек НАТО поздравил украинских военных с Днем Вооруженных Сил Украины.

США НАТО Марк Рютте Альянс Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
