Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу є наступною ціллю Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото ілюстративне: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив із промовою у Берліні на Мюнхенській конференції з безпеки. У перших рядках своєї промови він зробив суворе попередження країнам, що входять до Альянсу.

Про це повідомила The Guardian.

Реклама

Читайте також:

Рютте робить попередження щодо РФ

Рютте заявив, що незважаючи на рішення про прискорення оборонних витрат, яке було прийнято на саміті НАТО в Гаазі на початку цього року, "зараз не час для самовихваляння". Він вважає, що надто багато хто в Альянсі самовдоволено ставиться до цього та не відчуває терміновості у питанні оборони.

"Я тут сьогодні, щоб розповісти вам про позицію НАТО і що ми повинні зробити, щоб зупинити війну до її початку. А для цього нам потрібно чітко усвідомлювати загрозу: ми — наступна ціль Росії, і ми вже в небезпеці", — зазначив генсек НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на Мюнхенській конференції з безпеки. Фото: Reuters

Рютте вказав, що витрати на виробництво оборони союзників повинні швидко зростати — збройні сили НАТО повинні мати все необхідне. Головною причиною є те, що Росія веде ще більш безрозсудну політику щодо країн НАТО та України. Генсек згадав, як під час холодної війни президент Рейган попереджав про агресивні імпульси радянської імперії зла. І сьогодні російський диктатор Володимир Путін знову займається будівництвом імперії.

Марк Рютте попереджає, що: "у своєму спотвореному погляді на історію світу Путін вважає, що наша свобода загрожує його владі, і що ми хочемо знищити Росію".

Очільник НАТО вважає, що Китай є "рятівним колом" Росії, який дозволяє їй проводити свою агресивну політику війни. РФ зараз підтримують також Північна Корея та Іран. Рютте похвалив президента США Дональда Трампа за його зусилля щодо мирного плану, вказуючи на те, що "він єдиний, хто може посадити Путіна за стіл переговорів". Рюте наголосив, на важливості того, щоб усі країни Альянсу продовжували тиснути на Росію та підтримували зусилля, спрямовані на припинення війни, яку Росія розв'язала в Україні.

"Тож давайте випробуємо Путіна. Подивимося, чи справді він хоче миру, чи він віддає перевагу продовженню різанини", – додав він.

Рютте категорично відкинув можливість майбутнього НАТО без Сполучених Штатів — він наголосив на незамінності трансатлантичного партнерства.

Зеленський обговорив із Рютте хід мирних перемовин у США — генсек НАТО привітав українських військових із Днем Збройних Сил України.