Страны ЕС против частичного вступления Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Страны ЕС выступают против идеи частичного членства Украины. Европейские правительства выражают обеспокоенность по поводу предложения предоставить Киеву отдельные преимущества членства еще до официального вступления в блок.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

Отмечается, что европейские правительства все больше беспокоятся из-за плана Еврокомиссии, который предлагает, чтобы Украина начала получать некоторые преимущества от членства в ЕС еще до официального вступления

Следовательно, несколько делегаций уже обратились к председателю Совета ЕС Антониу Кошты с просьбой разъяснить эти планы накануне саммита в марте.

По словам одного из дипломатов, в целом страны горячо поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. Однако почти каждое государство-член не поддерживает присоединение до завершения переговоров в обычном формате.

Еще один дипломат подтвердил, что столицы ставят под сомнение, что на самом деле будет означать план вступления Украины, и хотят получить больше информации.

Скриншот из матерала Politico

Вступление Украины в Евросоюз — что известно

Как известно, Венгрия является единственной страной, которая блокирует вступление Украины в Европейский Союз. Представитель МИД Украины Георгий Тихий объяснил, что Будапешт делает это по политическим мотивам и не имеет никаких оснований. По его мнению, Украина заслуживает быстрого вступления, поскольку членство также является гарантией безопасности.

Недавно глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что сейчас Киев активно работает над тем, чтобы выполнить критерии для вступления в ЕС. Однако он подчеркнул, Украине нужны четкие сроки этого процесса.

В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас заявила, что правительства ЕС не готовы предоставить Украине конкретную дату членства, несмотря на требование президента Зеленского сделать это. Украинский лидер 14 февраля сказал, что ему нужна дата как часть гарантий безопасности для окончательного мирного пакета с Россией.