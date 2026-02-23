Видео
Україна
Видео

Европа не сможет стать сильной без Украины, — еврокомиссар Кос

Европа не сможет стать сильной без Украины, — еврокомиссар Кос

Дата публикации 23 февраля 2026 23:59
Украина должна вступить в ЕС для укрепления самой Европы — заявление Марты Кос
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос. Фото: Facebook/marta.kosmarko

Европа не сможет стать сильнее без Украины. Именно поэтому ее вступление в Европейский Союз — это не благотворительность.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос во время Justice Conference в понедельник, 23 февраля, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Марта Кос о вступлении Украины в ЕС

Как отметила Кос, Украина не просто выживает в войне, которую начала Россия. Киев еще и развивает свою государственность, усиливает демократию и реформирует системы правосудия.

Еврокомиссар подчеркнула, что Европе нужна сильная и независимая Украина, чтобы самой стать крепче.

"Весь процесс вступления Украины в ЕС — это не благотворительность. Мы делаем это, потому что Украина является незаменимой для независимой Европы. Не может быть сильной независимой Европы без сильной, демократической, независимой Украины. Ваш опыт, ваша устойчивость, устойчивость вашего народа и инновации, протестированные войной, заставляют Европу понимать все вызовы безопасности", — отметила Кос.

Вступление Украины в ЕС

Ранее глава Министерства иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась относительно вступления Украины в ЕС. Она отметила, что это может стать важной частью мирных переговоров. Австрия подчеркнула, что поддерживает стремление украинцев присоединиться к Европейскому Союзу.

В то же время глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украине нужны четкие сроки по вступлению в ЕС. По его словам, сейчас проводят ряд реформ, чтобы соответствовать критериям партнерства.

Вместе с тем, в Европейском Союзе пока не готовы ответить относительно конкретной даты вступления Украины. Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас заявила, что впереди еще много работы.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
