Україна
ЕС примет 20-й пакет санкций против РФ, — Урсула фон дер Ляйен

ЕС примет 20-й пакет санкций против РФ, — Урсула фон дер Ляйен

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 20:11
Евросоюз вскоре примет 20-й пакет санкций против России — подробности
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Уже скоро Европейский Союз может ввести новые ограничения против России. Этот пакет санкций станет уже 20-м.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга, посвященного четвертой годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Новый пакет санкций против России от ЕС

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что санкции должны ослабить Россию. Ограничения способны уменьшить поступление доходов в Москву, что заставит уменьшить интенсивность военной машины агрессора.

"Мы, конечно, будем координировать действия с нашими партнерами из стран Большой Семерки", — отметила Урсула фон дер Ляйен.

В то же время президент Еврокомиссии отметила, что решение о санкциях должно быть единогласным. Этот принцип, по ее словам, не изменится.

"Мы достаточно успешно работали над 19-м пакетом санкций. Ни один из этих процессов не был простым, но, исходя из предыдущего опыта, я уверена, что мы также примем и 20-й пакет. Это лишь вопрос времени", — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Санкции против агрессора

Сегодня, 24 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против представителей РФ. Ограничения касаются российских деятелей и организаций, причастных к пропаганде, фальсификации истории и поддержке агрессии РФ против Украины.

Кроме того, глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против россиян. Речь идет о 225 капитанах "теневого флота" РФ.

В феврале санкции против России продлили США. Президент Дональд Трамп поддержал антивоенные ограничения, которые были введены еще предыдущим лидером Америки Джо Байденом.

Известно, что в 20-м пакете санкций Евросоюза против РФ могут впервые применить ограничения против морских портов в третьих странах, которые помогают "теневому флоту" России. В частности, речь идет о терминалах, которые обслуживают танкеры с российской нефтью.

санкции против России Европейский союз санкции Урсула фон дер Ляйен Россия
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
