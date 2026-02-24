Евросоюз вскоре примет 20-й пакет санкций против России — подробности

ЕС примет 20-й пакет санкций против РФ, — Урсула фон дер Ляйен
Уже скоро Европейский Союз может ввести новые ограничения против России. Этот пакет санкций станет уже 20-м.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга, посвященного четвертой годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля, передает Новини.LIVE.
Новый пакет санкций против России от ЕС
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что санкции должны ослабить Россию. Ограничения способны уменьшить поступление доходов в Москву, что заставит уменьшить интенсивность военной машины агрессора.
"Мы, конечно, будем координировать действия с нашими партнерами из стран Большой Семерки", — отметила Урсула фон дер Ляйен.
В то же время президент Еврокомиссии отметила, что решение о санкциях должно быть единогласным. Этот принцип, по ее словам, не изменится.
"Мы достаточно успешно работали над 19-м пакетом санкций. Ни один из этих процессов не был простым, но, исходя из предыдущего опыта, я уверена, что мы также примем и 20-й пакет. Это лишь вопрос времени", — отметила Урсула фон дер Ляйен.
Санкции против агрессора
Сегодня, 24 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против представителей РФ. Ограничения касаются российских деятелей и организаций, причастных к пропаганде, фальсификации истории и поддержке агрессии РФ против Украины.
Кроме того, глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против россиян. Речь идет о 225 капитанах "теневого флота" РФ.
В феврале санкции против России продлили США. Президент Дональд Трамп поддержал антивоенные ограничения, которые были введены еще предыдущим лидером Америки Джо Байденом.
Известно, что в 20-м пакете санкций Евросоюза против РФ могут впервые применить ограничения против морских портов в третьих странах, которые помогают "теневому флоту" России. В частности, речь идет о терминалах, которые обслуживают танкеры с российской нефтью.
