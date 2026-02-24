Видео
Главная Новости дня Зеленский объявил о новом пакете санкций против граждан РФ

Зеленский объявил о новом пакете санкций против граждан РФ

Дата публикации 24 февраля 2026 14:25
Зеленский сообщил о новых санкциях против россиян — детали
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении новых санкций против 29 физических лиц и 15 российских организаций, в частности структур так называемых оккупационных администраций. По его словам, они поддерживают агрессию РФ, распространяют пропаганду и искажают исторические факты. Также речь идет о причастных к похищению архивных документов и культурных ценностей из музеев и заповедников временно оккупированного Крыма.

"Россияне имеют давнюю традицию использования исторической лжи, манипуляций и замалчиваний как оружия. Но нет такого российского оружия, которое бы мы не научились уничтожать, и это их идеологическое оружие тоже преодолеем. Санкции — один из инструментов", — заявил Зеленский.

Автор:
Мария Коробова
