Зеленский сообщил о новых санкциях против россиян — детали

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении новых санкций против 29 физических лиц и 15 российских организаций, в частности структур так называемых оккупационных администраций. По его словам, они поддерживают агрессию РФ, распространяют пропаганду и искажают исторические факты. Также речь идет о причастных к похищению архивных документов и культурных ценностей из музеев и заповедников временно оккупированного Крыма.

"Россияне имеют давнюю традицию использования исторической лжи, манипуляций и замалчиваний как оружия. Но нет такого российского оружия, которое бы мы не научились уничтожать, и это их идеологическое оружие тоже преодолеем. Санкции — один из инструментов", — заявил Зеленский.

