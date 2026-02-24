Відео
Головна Новини дня Зеленський повідомив про новий пакет санкцій проти росіян

Зеленський повідомив про новий пакет санкцій проти росіян

Дата публікації: 24 лютого 2026 14:25
Зеленський оголосив про новы санкції проти росіян — деталі
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження нових санкцій проти 29 фізичних осіб та 15 російських організацій, зокрема структур так званих окупаційних адміністрацій. За його словами, вони підтримують агресію РФ, поширюють пропаганду та перекручують історичні факти. Також ідеться про причетних до викрадення архівних документів і культурних цінностей з музеїв та заповідників тимчасово окупованого Криму.

"Росіяни мають давню традицію використання історичної неправди, маніпуляцій та замовчувань як зброї. Але немає такої російської зброї, яку б ми не навчилися знищувати, і цю їхню ідеологічну зброю теж здолаємо. Санкції — один з інструментів", — заявив Зеленський.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
