Зеленский заявил об усилении защиты энергосети Украины

Украина отремонтирует и усилит энергосистему при поддержке Европы
Украина и Европейская комиссия обсудили программу, которая должна помочь восстанавливать поврежденные энергетические объекты, развивать децентрализованную генерацию и укреплять защиту энергосети, о чем заявил Владимир Зеленский после встреч.
Об этом пишет Новини.LIVE, цитируя заявление президента.
ЕС будет помогать Украине отстроить энергетику и готовиться к предстоящей зиме
Зеленский подчеркнул, что это направление стало одним из ключевых итогов вчерашних контактов.
"Его значение сложно переоценить, особенно учитывая постоянные попытки России разрушить нормальную жизнь в Украине. Вместе мы можем обеспечить надежное энергоснабжение, децентрализованную генерацию и восстановление поврежденных объектов для поддержки нашего народа", — сообщил глава государства.
Он также поблагодарил Европейский Союз за решение поддержать соответствующую программу и отдельно обратился к руководству Еврокомиссии.
"Я благодарен Европейскому Союзу за эту программу. Спасибо, Урсуло и командо Европейской комиссии, за вашу поддержку", — добавил президент.
Добавим, что не все в Европейском союзе солидарны с Украиной. Так недавно Словакия заявила, что больше не будет предоставлять Украине электроэнергию. В Укрэнерго прокомментировали ситуацию и разъяснили, как часто приходилось импортировать оттуда электричество.
Между тем Россия продолжает системно уничтожать энергетику в Украине. Недавно российские войска нанесли удар по энергообъекту в Одессе, где возникли серьезные повреждения.
