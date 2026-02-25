Видео
Украина отремонтирует и усилит энергосистему при поддержке Европы

Украина отремонтирует и усилит энергосистему при поддержке Европы

Дата публикации 25 февраля 2026 10:45
Зеленский заявил об усилении защиты энергосети Украины
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина и Европейская комиссия обсудили программу, которая должна помочь восстанавливать поврежденные энергетические объекты, развивать децентрализованную генерацию и укреплять защиту энергосети, о чем заявил Владимир Зеленский после встреч.

Об этом пишет Новини.LIVE, цитируя заявление президента.

Читайте также:

ЕС будет помогать Украине отстроить энергетику и готовиться к предстоящей зиме

Зеленский подчеркнул, что это направление стало одним из ключевых итогов вчерашних контактов.

"Его значение сложно переоценить, особенно учитывая постоянные попытки России разрушить нормальную жизнь в Украине. Вместе мы можем обеспечить надежное энергоснабжение, децентрализованную генерацию и восстановление поврежденных объектов для поддержки нашего народа", — сообщил глава государства.

Он также поблагодарил Европейский Союз за решение поддержать соответствующую программу и отдельно обратился к руководству Еврокомиссии.

"Я благодарен Европейскому Союзу за эту программу. Спасибо, Урсуло и командо Европейской комиссии, за вашу поддержку", — добавил президент.

Добавим, что не все в Европейском союзе солидарны с Украиной. Так недавно Словакия заявила, что больше не будет предоставлять Украине электроэнергию. В Укрэнерго прокомментировали ситуацию и разъяснили, как часто приходилось импортировать оттуда электричество.

Между тем Россия продолжает системно уничтожать энергетику в Украине. Недавно российские войска нанесли удар по энергообъекту в Одессе, где возникли серьезные повреждения.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
