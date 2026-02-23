Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Словаччина зупинила постачання світла — що кажуть в Укренерго

Словаччина зупинила постачання світла — що кажуть в Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 22:27
Словаччина не буде постачати світло Україні — чи вплине це на енергосистему
Працівник ДТЕК відновлюють електропостачання. Фото: AP

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення аварійного постачання електроенергії в Україну. Однак наразі офіційних документів про одностороннє припинення дії договору до "Укренерго" не надходило.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення "Укренерго", яке опублікували у понеділок, 23 лютого.

Реклама
Читайте також:

Укренерго про припинення постачання електрики зі Словаччини

В Укренерго наголосили, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не матиме ніякого впливу на ситуацію в енергосистемі України. Востаннє про аварійну допомогу у Словаччини просили понад місяць тому, до того ж у дуже обмеженому обсязі.

"Загалом, аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об'єднаної енергосистеми України досить рідко. Йдеться про нетривалі постачання", — зазначають в Укренерго.

Які наслідки для енергосистеми буде мати рішення Словаччини про зупинку постачання електроенергії
Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Крім того, у повідомленні наголосили, що наразі компанія не отримувала офіційних документів про розірвання відповідного договору. До того ж оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини є повноправними членами ENTSO-E. Відтак відносини між ними мають відповідати встановленим правилам діяльності організації.

"Наразі між НЕК "Укренерго" і SEPS укладено договір щодо надання/отримання аварійної допомоги з/до ОЕС України до/з ЕС Словаччини. Крім того, НЕК "Укренерго" 23.02.2026 року отримала лист від оператора системи передачі Словаччини про перегляд умов оплати за діючим договором про постачання аварійної допомоги. Аналіз пропозиції словацької сторони буде виконано в найкоротші терміни", — додають у повідомленні.

При цьому в Укренерго наголошують, що про обмеження комерційного імпорту електроенергії наразі не йдеться.

Що відомо про заяву Словаччини щодо електроенергії

В понеділок, 23 лютого, Роберт Фіцо заявив про зупинку постачання електроенергії в Україну. Водночас він додав, що обмеження знімуть одразу ж, як тільки Київ відновить транзит російської нафти через "Дружбу". Таку позицію країни підтримала й Угорщина.

У МЗС України відреагували на погрози щодо зупинки постачання електрики. Андрій Сибіга наголосив, що Київ відкидає та засуджує ці ультиматуми. Він додав, що шантажувати потрібно Москву.

Обстріли об'єктів енергетики України

Росіяни продовжують атакувати українську інфраструктуру. Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти обстрілюють залізницю, енергетику, логістику та важливі для водопостачання об'єкти.

Внаслідок однієї з останніх атак на Одещину пошкоджено об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі". Для відновлення потрібен час, адже руйнування значні.

Словаччина електропостачання Укренерго енергетика відключення світла
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації