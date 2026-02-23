Словаччина не буде постачати світло Україні — чи вплине це на енергосистему

Працівник ДТЕК відновлюють електропостачання. Фото: AP

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення аварійного постачання електроенергії в Україну. Однак наразі офіційних документів про одностороннє припинення дії договору до "Укренерго" не надходило.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення "Укренерго", яке опублікували у понеділок, 23 лютого.

Укренерго про припинення постачання електрики зі Словаччини

В Укренерго наголосили, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не матиме ніякого впливу на ситуацію в енергосистемі України. Востаннє про аварійну допомогу у Словаччини просили понад місяць тому, до того ж у дуже обмеженому обсязі.

"Загалом, аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об'єднаної енергосистеми України досить рідко. Йдеться про нетривалі постачання", — зазначають в Укренерго.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Крім того, у повідомленні наголосили, що наразі компанія не отримувала офіційних документів про розірвання відповідного договору. До того ж оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини є повноправними членами ENTSO-E. Відтак відносини між ними мають відповідати встановленим правилам діяльності організації.

"Наразі між НЕК "Укренерго" і SEPS укладено договір щодо надання/отримання аварійної допомоги з/до ОЕС України до/з ЕС Словаччини. Крім того, НЕК "Укренерго" 23.02.2026 року отримала лист від оператора системи передачі Словаччини про перегляд умов оплати за діючим договором про постачання аварійної допомоги. Аналіз пропозиції словацької сторони буде виконано в найкоротші терміни", — додають у повідомленні.

При цьому в Укренерго наголошують, що про обмеження комерційного імпорту електроенергії наразі не йдеться.

Що відомо про заяву Словаччини щодо електроенергії

В понеділок, 23 лютого, Роберт Фіцо заявив про зупинку постачання електроенергії в Україну. Водночас він додав, що обмеження знімуть одразу ж, як тільки Київ відновить транзит російської нафти через "Дружбу". Таку позицію країни підтримала й Угорщина.

У МЗС України відреагували на погрози щодо зупинки постачання електрики. Андрій Сибіга наголосив, що Київ відкидає та засуджує ці ультиматуми. Він додав, що шантажувати потрібно Москву.

Обстріли об'єктів енергетики України

Росіяни продовжують атакувати українську інфраструктуру. Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти обстрілюють залізницю, енергетику, логістику та важливі для водопостачання об'єкти.

Внаслідок однієї з останніх атак на Одещину пошкоджено об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі". Для відновлення потрібен час, адже руйнування значні.