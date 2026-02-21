Угорщина та Словаччина пригрозили перекрити імпорт електрики для України — реакція МЗС

Словацький прем'єр Роберт Фіцо та прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Угорщина та Словаччина пригрозили перекрити постачання електрики для України, якщо не буде відновлено транзит російської нафти через "Дружбу". Київ засудив такий ультиматум.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на заяву МЗС України, оприлюднену в суботу, 21 лютого.

Погрози зупинити постачання електроенергії до України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна має час до понеділка, аби відновити транзит російської нафти через "Дружбу". В іншому випадку, словацькі компанії зупинять поставки електроенергії Україні.

"Лише у січні 2026 року ці аварійні запаси знадобилися для стабілізації української енергомережі у два рази більше, ніж за весь 2025 рік", — зазначив посадовець у заяві.

Крім того, прем'єр Угорщини Віктор Орбан також не відкинув можливості того, що країна може припинити постачання електроенергії до України, якщо не відновлять нафтопровід.

"Якщо ми це зупинимо, можуть статися погані речі", — зазначив Орбан.

На такі вимоги двох країн відреагували в МЗС. Там наголосили, що Україна відкидає та засуджує ці ультиматуми і шантаж. Зупинка постачання електроенергії під час масованих російських обстрілів може залишити українців без світла. Крім того, такі дії, як наголосили в МЗС, ставлять під загрозу енергетичну безпеку всього регіону.

"Тим самим уряди Угорщини і Словаччини не лише підіграють агресору, а й шкодять власним енергетичним компаніям, які здійснюють енергопостачання на комерційній основі", — зазначили у заяві.

Як зазначили в МЗС, на тлі заяв Угорщини та Словаччини Україна розглядає можливість задіяти "Механізм раннього попередження". Це передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

"Ультиматуми слід відправляти до Кремля, і точно не до Києва", — додали у заяві.

Напружені стосунки між Угорщиною та Україною

Нещодавно Угорщина заблокувала кредит від Європейського Союзу для України. Раніше лідери ЄС досягли угоди про надання Києву 90 млрд євро кредиту на наступні два роки. Це мало зміцнити позиції України за столом переговорів. В останній момент Будапешт не підтримав відповідне рішення.

Крім того, Угорщина перешкоджає вступу України у Європейський Союз. Як зазначив речник МЗС Георгій Тихий, така позиція має виключно політичні мотиви.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіа також розповідав про те, що саме Угорщина є одним з ключових бар'єрів для України на шляху в ЄС. Він підкреслив, що Київ шукає можливості зняти угорське вето.