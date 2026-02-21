В МИД отреагировали на угрозы Венгрии и Словакии прекратить поставки электроэнергии

Словацкий премьер Роберт Фицо и премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьеры Венгрии и Словакии заявили, что могут перекрыть поставки электроэнергии Украине, если транзит российской нефти через "Дружбу" не возобновят. Киев назвал такие заявления шантажом и осудил ультиматум.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на заявление МИД Украины, обнародованное в субботу, 21 февраля.

Угрозы остановить поставки электроэнергии в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у Украины есть время до понедельника, чтобы восстановить транзит российской нефти через "Дружбу". В противном случае, словацкие компании остановят поставки электроэнергии Украине.

"Только в январе 2026 года эти аварийные запасы понадобились для стабилизации украинской энергосети в два раза больше, чем за весь 2025 год", — отметил чиновник в заявлении.

Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан также не исключил возможности того, что страна может прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не восстановят нефтепровод.

"Если мы это остановим, могут произойти плохие вещи", — отметил Орбан.

На такие требования двух стран отреагировали в МИД. Там отметили, что Украина отвергает и осуждает эти ультиматумы и шантаж. Остановка поставок электроэнергии во время массированных российских обстрелов может оставить украинцев без света. Кроме того, такие действия, как отметили в МИД, ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона.

"Тем самым правительства Венгрии и Словакии не только подыгрывают агрессору, но и вредят собственным энергетическим компаниям, которые осуществляют энергоснабжение на коммерческой основе", — отметили в заявлении.

Как отметили в МИД, на фоне заявлений Венгрии и Словакии Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения". Это предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Ультиматумы следует отправлять в Кремль, и точно не в Киев", — добавили в заявлении.

Напряженные отношения между Венгрией и Украиной

Недавно Венгрия заблокировала кредит от Европейского Союза для Украины. Ранее лидеры ЕС достигли соглашения о предоставлении Киеву 90 млрд евро кредита на следующие два года. Это должно было укрепить позиции Украины за столом переговоров. В последний момент Будапешт не поддержал соответствующее решение.

Кроме того, Венгрия препятствует вступлению Украины в Европейский Союз. Как отметил спикер МИД Георгий Тихий, такая позиция имеет исключительно политические мотивы.

Министр иностранных дел Андрей Сибиа также рассказывал о том, что именно Венгрия является одним из ключевых барьеров для Украины на пути в ЕС. Он подчеркнул, что Киев ищет возможности снять венгерское вето.