Венгрия остановила выделение кредита ЕС Украине на 90 млрд евро

Кредит, который Европейский Союз хотел предоставить Украине, заблокировала Венгрия. Речь идет о 90 миллиардах евро.

Посол Венгрии в ЕС заявил о несогласии с инициативой привлечь для Украины соответствующие средства через выпуск долговых обязательств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то что Европейский парламент уже поддержал это решение, для его окончательного принятия необходимо единодушное согласие всех 27 стран-членов блока.

Кроме того, под угрозой оказалась программа Международного валютного фонда на 8 миллиардов евро, которая зависит от получения Украиной кредита.

Что предшествовало

В декабре лидеры стран ЕС договорились предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на следующие два года. Известно, что не предусмотрено использование замороженных активов России.

Впоследствии на решение Евросоюза отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, это очень сильная помощь.

А в Европарламенте проголосовали за кредит для Украины. "За" высказались 458 депутатов, а "против" — 140.

Отношения Венгрии и Украины

Советник МИД Георгий Тихий пояснил, что Венгрия сейчас является единственной страной, которая блокирует вступление Украины в ЕС. По его словам, Будапешт осуществляет это по политическим мотивам.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европе не нужна защита от России. Он утверждает, что Украина борется только за себя. На его заявление отреагировал Андрей Сибига.

А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что премьеру Венгрии Виктору Орбану, который неоднократно делал резкие заявления, необходимо наращивать армию, а не живот.