Европарламент предоставит Украине 90 млрд евро кредита — детали

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 13:50
Европарламент одобрил кредит 90 млрд евро для Украины — на что пойдут деньги
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола. Фото: Reuters

Депутаты Европарламента поддержали предложение о предоставлении займа для Украины. Речь идет о кредите в размере 90 миллиардов евро.

Об этом сообщили на сайте Европейского парламента, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Кредит от Европарламента

Поддержали выделение средств 458 депутатов, против проголосовали 140, еще 44 воздержались от голосования. Финансирование будет обеспечиваться за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, а проценты будут выплачиваться из бюджета Евросоюза.

"Из этой суммы 30 миллиардов евро будет выделено на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку через Международный фонд Европейского Союза для Украины. Остальные 60 миллиардов евро будут использованы для укрепления обороноспособности Украины и поддержки приобретения военного оборудования", — пояснили в Европарламенте.

Финансовая помощь будет предоставляться на основе финансовых потребностей Украины, которые определены в финансовой стратегии. Разрабатывал ее Киев, а оценивала специальная комиссия. Эта стратегия потребует одобрения Рады. Тело кредита Киев должен вернуть только в случае выплаты Москвой репараций.

Напомним, ранее мы писали о том, что Италия оказывает помощь украинцам. Речь идет об уязвимых группах населения.

Также мы рассказывали о том, что европейские страны полностью взяли на себя финансовое содержание Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

кредиты финансовая помощь деньги Европарламент помощь
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
