Европарламент одобрил кредит 90 млрд евро для Украины — на что пойдут деньги

Депутаты Европарламента поддержали предложение о предоставлении займа для Украины. Речь идет о кредите в размере 90 миллиардов евро.

Об этом сообщили на сайте Европейского парламента, передает Новини.LIVE.

Кредит от Европарламента

Поддержали выделение средств 458 депутатов, против проголосовали 140, еще 44 воздержались от голосования. Финансирование будет обеспечиваться за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, а проценты будут выплачиваться из бюджета Евросоюза.

"Из этой суммы 30 миллиардов евро будет выделено на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку через Международный фонд Европейского Союза для Украины. Остальные 60 миллиардов евро будут использованы для укрепления обороноспособности Украины и поддержки приобретения военного оборудования", — пояснили в Европарламенте.

Финансовая помощь будет предоставляться на основе финансовых потребностей Украины, которые определены в финансовой стратегии. Разрабатывал ее Киев, а оценивала специальная комиссия. Эта стратегия потребует одобрения Рады. Тело кредита Киев должен вернуть только в случае выплаты Москвой репараций.

