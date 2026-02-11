Європарламент схвалив кредит 90 млрд євро для України — на що підуть гроші

Голова Європейського парламенту Роберта Метсола. Фото: Reuters

Депутати Європарламенту підтримали пропозицію про надання позики для України. Йдеться про кредит у розмірі 90 мільярдів євро.

Про це повідомили на сайті Європейського парламенту, передає Новини.LIVE.

Кредит від Європарламенту

Підтримали виділення коштів 458 депутатів, проти проголосували 140, ще 44 утрималися від голосування. Фінансування забезпечуватиметься за рахунок запозичень ЄС на фінансових ринках, а відсотки сплачуватимуться з бюджету Євросоюзу.

"З цієї суми 30 мільярдів євро буде виділено на макрофінансову допомогу або бюджетну підтримку через Міжнародний фонд Європейського Союзу для України. Решта 60 мільярдів євро будуть використані для зміцнення обороноздатності України та підтримки придбання військового обладнання", — пояснили у Європарламенті.

Фінансова допомога надаватиметься на основі фінансових потреб України, які визначені у фінансовій стратегії. Розробляв її Київ, а оцінювала спеціальна комісія. Ця стратегія потребуватиме схвалення Ради. Тіло кредиту Київ має повернути лише в разі виплати Москвою репарацій.

