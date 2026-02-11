Відео
Європарламент надасть Україні 90 млрд євро кредиту — деталі

Європарламент надасть Україні 90 млрд євро кредиту — деталі

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 13:50
Європарламент схвалив кредит 90 млрд євро для України — на що підуть гроші
Голова Європейського парламенту Роберта Метсола. Фото: Reuters

Депутати Європарламенту підтримали пропозицію про надання позики для України. Йдеться про кредит у розмірі 90 мільярдів євро.

Про це повідомили на сайті Європейського парламенту, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Кредит від Європарламенту

Підтримали виділення коштів 458 депутатів, проти проголосували 140, ще 44 утрималися від голосування. Фінансування забезпечуватиметься за рахунок запозичень ЄС на фінансових ринках, а відсотки сплачуватимуться з бюджету Євросоюзу.

"З цієї суми 30 мільярдів євро буде виділено на макрофінансову допомогу або бюджетну підтримку через Міжнародний фонд Європейського Союзу для України. Решта 60 мільярдів євро будуть використані для зміцнення обороноздатності України та підтримки придбання військового обладнання", — пояснили у Європарламенті.

Фінансова допомога надаватиметься на основі фінансових потреб України, які визначені у фінансовій стратегії. Розробляв її Київ, а оцінювала спеціальна комісія. Ця стратегія потребуватиме схвалення Ради. Тіло кредиту Київ має повернути лише в разі виплати Москвою репарацій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Італія надає допомогу українцям. Йдеться про вразливі групи населення.

Також ми розповідали про те, що європейські країни повністю перебрали на себе фінансове утримання України. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
