Головна Новини дня Гроші для України на 100% від Європи — заява голови МЗС Франції

Гроші для України на 100% від Європи — заява голови МЗС Франції

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 05:25
Гроші для України та діалог з Путіним — заява Парижа
Голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро. Фото: AP

Європейські країни повністю перебрали на себе фінансове утримання України та забезпечують більшість потреб у розвідці та озброєнні. Водночас офіційний Париж не відкидає можливості прямого діалогу з Кремлем, якщо цей процес буде максимально прозорим для Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв’ю авторитетному виданню Libération.

Читайте також:

Чому Європа бере лідерство та про що говорити з Кремлем

Барро наголосив, що сьогодні саме європейські партнери забезпечують 100% фінансової допомоги, яка надходить до України. Це стосується і стратегічної підтримки — більшість розвідувальних даних та зброї зараз також мають європейське походження.

Україна має на кого покластися і європейці більше не хочуть делегувати свою безпеку іншим, зазначив чиновник.

"Україна знає, що може розраховувати на непохитну підтримку європейців", — заявив він.

Барро вважає, що ЄС повинен мати власний канал зв’язку для захисту своїх інтересів. Саме цим пояснюються заяви Емманюеля Макрона про можливу розмову з Путіним. Це стратегія. Проте Париж ставить жорстку умову: повна звітність перед українською стороною.

Москва поки демонструє лише агресію і Путін не хоче миру. Барро прямо назвав удар по пасажирському потягу "Чоп — Харків — Барвінкове" воєнним злочином. 

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Федоров провів розмову з шведським колегою. Сторони обговорили масштабний пакет допомоги для України.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що станеться, якщо Захід перестане підтримувати Україну. Європи не може допустити катастрофи.

Франція фінансова допомога гроші війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
