Гроші для України та діалог з Путіним — заява Парижа

Гроші для України на 100% від Європи — заява голови МЗС Франції
Європейські країни повністю перебрали на себе фінансове утримання України та забезпечують більшість потреб у розвідці та озброєнні. Водночас офіційний Париж не відкидає можливості прямого діалогу з Кремлем, якщо цей процес буде максимально прозорим для Києва.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв’ю авторитетному виданню Libération.
Чому Європа бере лідерство та про що говорити з Кремлем
Барро наголосив, що сьогодні саме європейські партнери забезпечують 100% фінансової допомоги, яка надходить до України. Це стосується і стратегічної підтримки — більшість розвідувальних даних та зброї зараз також мають європейське походження.
Україна має на кого покластися і європейці більше не хочуть делегувати свою безпеку іншим, зазначив чиновник.
"Україна знає, що може розраховувати на непохитну підтримку європейців", — заявив він.
Барро вважає, що ЄС повинен мати власний канал зв’язку для захисту своїх інтересів. Саме цим пояснюються заяви Емманюеля Макрона про можливу розмову з Путіним. Це стратегія. Проте Париж ставить жорстку умову: повна звітність перед українською стороною.
Москва поки демонструє лише агресію і Путін не хоче миру. Барро прямо назвав удар по пасажирському потягу "Чоп — Харків — Барвінкове" воєнним злочином.
Раніше повідомлялось, що міністр оборони Федоров провів розмову з шведським колегою. Сторони обговорили масштабний пакет допомоги для України.
А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що станеться, якщо Захід перестане підтримувати Україну. Європи не може допустити катастрофи.
Читайте Новини.LIVE!