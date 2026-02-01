Швеція передасть Україні масштабну військову допомогу

Швеція готує для України масштабний пакет допомоги — що увійде
Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з главою Міноборони Швеції Полом Йонсоном. Сторони обговорили масштабний пакет допомоги для України.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у неділю, 1 лютого.
Допомога для України від Швеції
Відомо, що Швеція готує один з найбільших пакетів безпекової допомоги Україні. Зокрема, до нього увійдуть:
- засоби протиповітряної оборони;
- радари виробництва компанії Saab;
- внески в український оборонно-промисловий комплекс — додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з deep strike.
Федоров подякував Йонсону за послідовну підтримку та нові інвестиції в оборону України.
Сторони також зосередилися на інших напрямках співпраці:
- Посилення ППО та протидія балістичним загрозам
Україна разом зі Швецією працюють над розширенням внесків у межах ініціативи PURL, щоб посилити забезпечення українських військових ключовими видами озброєння, зокрема системами захисту від балістичних ракет.
- Партнерство у сфері оборонних інновацій
Кластер Brave1 розглядає запуск спільної ініціативи Brave–Sweden. Програма у форматі співфінансування надасть можливість залучати грантові кошти для оборонних компаній та перевіряти інноваційні рішення безпосередньо на фронті.
- Запуск спільних виробництв у сфері defense tech
Сторони працюють над прискоренням запуску спільного виробництва українських безпекових рішень на території Швеції.
"Крім того, під час розмови предметно обговорили питання авіаційної складової — зокрема можливість постачання літаків Gripen та передачі ракет Meteor, які є ключовими інструментами протидії літакам — носіям керованих авіаційних бомб", — повідомили в Міноборони.
Нагадаємо, Федоров повідомив, що Україна спільно зі Starlink здійснили перші кроки для боротьби з дронами Росії.
А нещодавно Федоров також провів розмову з міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.
Читайте Новини.LIVE!