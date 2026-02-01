Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Швеція готує для України масштабний пакет допомоги — що увійде

Швеція готує для України масштабний пакет допомоги — що увійде

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 17:05
Швеція передасть Україні масштабну військову допомогу
Михайло Федоров. Фото: Міноборони

Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з главою Міноборони Швеції Полом Йонсоном. Сторони обговорили масштабний пакет допомоги для України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у неділю, 1 лютого.

Реклама
Читайте також:

Допомога для України від Швеції

Відомо, що Швеція готує один з найбільших пакетів безпекової допомоги Україні. Зокрема, до нього увійдуть: 

  • засоби протиповітряної оборони;
  • радари виробництва компанії Saab;
  • внески в український оборонно-промисловий комплекс — додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з deep strike.

Федоров подякував Йонсону за послідовну підтримку та нові інвестиції в оборону України. 

Пол Йонсон
Пол Йонсон та Михайло Федоров. Фото: Міноборони

Сторони також зосередилися на інших напрямках співпраці:

  • Посилення ППО та протидія балістичним загрозам

Україна разом зі Швецією працюють над розширенням внесків у межах ініціативи PURL, щоб посилити забезпечення українських військових ключовими видами озброєння, зокрема системами захисту від балістичних ракет.

  • Партнерство у сфері оборонних інновацій

Кластер Brave1 розглядає запуск спільної ініціативи Brave–Sweden. Програма у форматі співфінансування надасть можливість залучати грантові кошти для оборонних компаній та перевіряти інноваційні рішення безпосередньо на фронті.

  • Запуск спільних виробництв у сфері defense tech

Сторони працюють над прискоренням запуску спільного виробництва українських безпекових рішень на території Швеції.

Розмова Йонсона та Федорова
Розмова міністрів. Фото: Міноборони 

"Крім того, під час розмови предметно обговорили питання авіаційної складової — зокрема можливість постачання літаків Gripen та передачі ракет Meteor, які є ключовими інструментами протидії літакам — носіям керованих авіаційних бомб", — повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, Федоров повідомив, що Україна спільно зі Starlink здійснили перші кроки для боротьби з дронами Росії.

А нещодавно Федоров також провів розмову з міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем

Михайло Федоров війна Міноборони військова допомога Швеція Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації