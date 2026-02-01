Швеція передасть Україні масштабну військову допомогу

Михайло Федоров. Фото: Міноборони

Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з главою Міноборони Швеції Полом Йонсоном. Сторони обговорили масштабний пакет допомоги для України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у неділю, 1 лютого.

Допомога для України від Швеції

Відомо, що Швеція готує один з найбільших пакетів безпекової допомоги Україні. Зокрема, до нього увійдуть:

засоби протиповітряної оборони;

радари виробництва компанії Saab;

внески в український оборонно-промисловий комплекс — додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з deep strike.

Федоров подякував Йонсону за послідовну підтримку та нові інвестиції в оборону України.

Пол Йонсон та Михайло Федоров. Фото: Міноборони

Сторони також зосередилися на інших напрямках співпраці:

Посилення ППО та протидія балістичним загрозам

Україна разом зі Швецією працюють над розширенням внесків у межах ініціативи PURL, щоб посилити забезпечення українських військових ключовими видами озброєння, зокрема системами захисту від балістичних ракет.

Партнерство у сфері оборонних інновацій

Кластер Brave1 розглядає запуск спільної ініціативи Brave–Sweden. Програма у форматі співфінансування надасть можливість залучати грантові кошти для оборонних компаній та перевіряти інноваційні рішення безпосередньо на фронті.

Запуск спільних виробництв у сфері defense tech

Сторони працюють над прискоренням запуску спільного виробництва українських безпекових рішень на території Швеції.

Розмова міністрів. Фото: Міноборони

"Крім того, під час розмови предметно обговорили питання авіаційної складової — зокрема можливість постачання літаків Gripen та передачі ракет Meteor, які є ключовими інструментами протидії літакам — носіям керованих авіаційних бомб", — повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, Федоров повідомив, що Україна спільно зі Starlink здійснили перші кроки для боротьби з дронами Росії.

А нещодавно Федоров також провів розмову з міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.