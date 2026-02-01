Відео
Українці повинні верифікувати Starlink — деталі від Федорова

Українці повинні верифікувати Starlink — деталі від Федорова

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 14:45
В Україні запровадять верифікацію Starlink — Федоров розкрив деталі
Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Міністр оборони Михайло Федоров розповів, що Україна разом зі Starlink вже здійснили перші кроки для боротьби з російськими дронами. За його словами, відтепер громадянам потрібно верифікувати термінали.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram у неділю, 1 лютого.

Читайте також:

Starlink в Україні

Федоров заявив, що наступним кроком буде упровадження системи, яка дозволить працювати на території України лише авторизованим терміналам.

"Уже найближчим днями ми опублікуємо інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено", — повідомив він.

За його словами, процес реєстрації буде простим, швидким та зручним для користувачів.

"Дякуємо Starlink та SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців", — додав Федоров.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Міноборони та SpaceX почали роботу над розв’язанням проблеми застосування системи Starlink російськими безпілотниками.

Також Федоров подякував Ілону Маску за швидку реакцію на використання Starlink на дронах Росії.

війна Міноборони українці Україна Starlink
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
