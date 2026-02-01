В Україні запровадять верифікацію Starlink — Федоров розкрив деталі

Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Міністр оборони Михайло Федоров розповів, що Україна разом зі Starlink вже здійснили перші кроки для боротьби з російськими дронами. За його словами, відтепер громадянам потрібно верифікувати термінали.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram у неділю, 1 лютого.

Реклама

Читайте також:

Starlink в Україні

Федоров заявив, що наступним кроком буде упровадження системи, яка дозволить працювати на території України лише авторизованим терміналам.

"Уже найближчим днями ми опублікуємо інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено", — повідомив він.

За його словами, процес реєстрації буде простим, швидким та зручним для користувачів.

"Дякуємо Starlink та SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців", — додав Федоров.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Міноборони та SpaceX почали роботу над розв’язанням проблеми застосування системи Starlink російськими безпілотниками.

Також Федоров подякував Ілону Маску за швидку реакцію на використання Starlink на дронах Росії.