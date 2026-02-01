В Украине введут верификацию Starlink — Федоров раскрыл детали

Украинцы должны верифицировать Starlink — детали от Федорова
Министр обороны Михаил Федоров рассказал, что Украина вместе со Starlink уже осуществили первые шаги для борьбы с российскими дронами. По его словам, отныне гражданам нужно верифицировать терминалы.
Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram в воскресенье, 1 февраля.
Starlink в Украине
Федоров заявил, что следующим шагом будет внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам.
"Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены", — сообщил он.
По его словам, процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей.
"Спасибо Starlink и SpaceX за сотрудничество и проактивную позицию в поддержке украинцев", — добавил Федоров.
Напомним, недавно Минобороны и SpaceX начали работу над решением проблемы применения системы Starlink российскими беспилотниками.
Также Федоров поблагодарил Илона Маска за быструю реакцию на использование Starlink на дронах России.
Читайте Новини.LIVE!