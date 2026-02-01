В Украине введут верификацию Starlink — Федоров раскрыл детали

Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Министр обороны Михаил Федоров рассказал, что Украина вместе со Starlink уже осуществили первые шаги для борьбы с российскими дронами. По его словам, отныне гражданам нужно верифицировать терминалы.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram в воскресенье, 1 февраля.

Реклама

Читайте также:

Starlink в Украине

Федоров заявил, что следующим шагом будет внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам.

"Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены", — сообщил он.

По его словам, процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей.

"Спасибо Starlink и SpaceX за сотрудничество и проактивную позицию в поддержке украинцев", — добавил Федоров.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, недавно Минобороны и SpaceX начали работу над решением проблемы применения системы Starlink российскими беспилотниками.

Также Федоров поблагодарил Илона Маска за быструю реакцию на использование Starlink на дронах России.