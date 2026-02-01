Швеция передаст Украине масштабную военную помощь

Михаил Федоров. Фото: Минобороны

Министр обороны Михаил Федоров провел разговор с главой Минобороны Швеции Полом Йонсоном. Стороны обсудили масштабный пакет помощи для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в воскресенье, 1 февраля.

Помощь для Украины от Швеции

Известно, что Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи Украине в сфере безопасности. В частности, в него войдут:

средства противовоздушной обороны;

радары производства компании Saab;

взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс — дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike.

Федоров поблагодарил Йонсона за последовательную поддержку и новые инвестиции в оборону Украины.

Пол Йонсон и Михаил Федоров. Фото: Минобороны

Стороны также сосредоточились на других направлениях сотрудничества:

Усиление ПВО и противодействие баллистическим угрозам

Украина вместе со Швецией работают над расширением взносов в рамках инициативы PURL, чтобы усилить обеспечение украинских военных ключевыми видами вооружения, в частности системами защиты от баллистических ракет.

Партнерство в сфере оборонных инноваций

Кластер Brave1 рассматривает запуск совместной инициативы Brave-Sweden. Программа в формате софинансирования позволит привлекать грантовые средства для оборонных компаний и проверять инновационные решения непосредственно на фронте.

Запуск совместных производств в сфере defense tech

Стороны работают над ускорением запуска совместного производства украинских решений в сфере безопасности на территории Швеции.

Разговор министров. Фото: Минобороны

"Кроме того, во время разговора предметно обсудили вопросы авиационной составляющей — в частности возможность поставки самолетов Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми инструментами противодействия самолетам — носителям управляемых авиационных бомб", — сообщили в Минобороны.

Напомним, Федоров сообщил, что Украина совместно со Starlink осуществили первые шаги для борьбы с дронами России.

А недавно Федоров также провел разговор с министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем.