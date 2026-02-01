Швеция передаст Украине масштабную военную помощь

Швеция готовит для Украины масштабный пакет помощи — что войдет
Министр обороны Михаил Федоров провел разговор с главой Минобороны Швеции Полом Йонсоном. Стороны обсудили масштабный пакет помощи для Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в воскресенье, 1 февраля.
Помощь для Украины от Швеции
Известно, что Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи Украине в сфере безопасности. В частности, в него войдут:
- средства противовоздушной обороны;
- радары производства компании Saab;
- взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс — дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike.
Федоров поблагодарил Йонсона за последовательную поддержку и новые инвестиции в оборону Украины.
Стороны также сосредоточились на других направлениях сотрудничества:
- Усиление ПВО и противодействие баллистическим угрозам
Украина вместе со Швецией работают над расширением взносов в рамках инициативы PURL, чтобы усилить обеспечение украинских военных ключевыми видами вооружения, в частности системами защиты от баллистических ракет.
- Партнерство в сфере оборонных инноваций
Кластер Brave1 рассматривает запуск совместной инициативы Brave-Sweden. Программа в формате софинансирования позволит привлекать грантовые средства для оборонных компаний и проверять инновационные решения непосредственно на фронте.
- Запуск совместных производств в сфере defense tech
Стороны работают над ускорением запуска совместного производства украинских решений в сфере безопасности на территории Швеции.
"Кроме того, во время разговора предметно обсудили вопросы авиационной составляющей — в частности возможность поставки самолетов Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми инструментами противодействия самолетам — носителям управляемых авиационных бомб", — сообщили в Минобороны.
Напомним, Федоров сообщил, что Украина совместно со Starlink осуществили первые шаги для борьбы с дронами России.
А недавно Федоров также провел разговор с министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем.
Читайте Новини.LIVE!