Допомога Україні — Пісторіус попередив про ризики без підтримки Заходу

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна завтра буде мертва, якщо Захід перестане її підтримувати. Для Європи це теж обійдеться значно дорожче, ніж продовження допомоги.

Про це Борис Пісторіус повідомив в інтерв'ю Kameramann Bayern.

Які ризики для України без підтримки Заходу

Пісторіус заявив, що припинення підтримки України матиме катастрофічні наслідки як для самої України, так і для Європи. Тому, скасування допомоги нашій державі обійдеться серйозними наслідками для усіх сторін.

"По-перше, Україна завтра буде мертва, а по-друге, для нас це обійдеться значно дорожче, ніж підтримка зараз", — підкреслив очільник Міноборони Німеччини.

За його словами, відмова від підтримки означатиме, що Україна може не витримати російської агресії, а в довшій перспективі це коштуватиме Заходу значно більше, ніж нинішня підтримка.

Водночас Борис Пісторіус нагадав, що Німеччина — найбільша економіка Європи і третя у світі за величиною. Тому, німці повинні відповідати цій ролі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи готова Німеччина відправити війська в Україну. Можливу участь розглядатимуть лише за чітко визначених умов щодо мандата, командування та формату місії.

Водночас посол заявив, що Німеччина надасть Україні теплоелектростанції. Вони вже готуються до відправлення.