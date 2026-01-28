Німеччина передасть Україні мобільні теплоелектростанції — що відомо

Гайко Томс. Фото: Суспільне

Німеччина продовжує посилювати підтримку України в енергетичному секторі на тлі постійних російських атак. Берлін передасть 33 мобільні комбіновані теплоелектростанції, які вже готуються до відправлення.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

За його словами, атаки Росії на енергетичну інфраструктуру мають ознаки воєнних злочинів і спрямовані виключно на залякування мирного населення.

"Те, що відбувається тут щоночі, — це воєнні злочини. Це робиться винятково для терору цивільного населення. Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте", — наголосив Томс.

Посол підкреслив, що Німеччина вже є одним із ключових партнерів України в енергетичній сфері. Йдеться не лише про постачання генераторів чи систем накопичення енергії, а й про надання транспорту та обладнання для ремонтних робіт.

"Ми надаємо не лише генератори чи системи накопичення енергії, а подекуди й транспорт для ремонтних робіт в енергетиці. Тепер ми також передаємо 33 мобільні електростанції — комбіновані теплоелектростанції", — зазначив дипломат.

За словами Томса, одна така установка може забезпечити теплом і електроенергією десятки тисяч людей, а сукупно всі 33 електростанції здатні покрити потреби мільйонів українців. Водночас він зауважив, що ключовим викликом залишається процес підключення обладнання до мережі.

"Виклик полягає в їх підключенні — так само, як і з генераторами, — але ми працюватимемо разом, щоб зробити це якомога швидше", — підсумував посол.

