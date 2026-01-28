Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Німеччина надасть Україні теплоелектростанції — відома кількість

Німеччина надасть Україні теплоелектростанції — відома кількість

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 14:37
Німеччина передасть Україні мобільні теплоелектростанції — що відомо
Гайко Томс. Фото: Суспільне

Німеччина продовжує посилювати підтримку України в енергетичному секторі на тлі постійних російських атак. Берлін передасть 33 мобільні комбіновані теплоелектростанції, які вже готуються до відправлення.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

Реклама
Читайте також:

Україна отримає мобільні теплоелектростанції від Німеччини

За його словами, атаки Росії на енергетичну інфраструктуру мають ознаки воєнних злочинів і спрямовані виключно на залякування мирного населення.

"Те, що відбувається тут щоночі, — це воєнні злочини. Це робиться винятково для терору цивільного населення. Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте", — наголосив Томс.

Посол підкреслив, що Німеччина вже є одним із ключових партнерів України в енергетичній сфері. Йдеться не лише про постачання генераторів чи систем накопичення енергії, а й про надання транспорту та обладнання для ремонтних робіт.

"Ми надаємо не лише генератори чи системи накопичення енергії, а подекуди й транспорт для ремонтних робіт в енергетиці. Тепер ми також передаємо 33 мобільні електростанції — комбіновані теплоелектростанції", — зазначив дипломат.

За словами Томса, одна така установка може забезпечити теплом і електроенергією десятки тисяч людей, а сукупно всі 33 електростанції здатні покрити потреби мільйонів українців. Водночас він зауважив, що ключовим викликом залишається процес підключення обладнання до мережі.

"Виклик полягає в їх підключенні — так само, як і з генераторами, — але ми працюватимемо разом, щоб зробити це якомога швидше", — підсумував посол.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив удари РФ по енергетиці з прем'єром Великої Британії.

А також міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, скільки киян залишаються без електроенергії.

Німеччина електроенергія Україна допомога енергетика
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації