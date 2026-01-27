Відео
Дата публікації: 27 січня 2026 19:03
Зеленський провів розмову із прем'єром Британії Кіром Стармером — деталі
У вівторок, 27 січня, президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони обговорили ситуацію в енергетиці після ударів РФ та зміцнення ППО.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Говорив із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. 
  
Дякую Кіру за слова співчуття з приводу російських ударів по цивільних, енергетичних об’єктах. Важливо, що Британія допомагає не лише словами, а й реальними пакетами енергетичної допомоги. Цінуємо вже ухвалені рішення і сподіваємося, що наші обговорення щодо зміцнення ППО теж принесуть результат. 
  
Говорили й про дипломатичну роботу. Зустрічі в Еміратах були конструктивними, і вже цього тижня буде продовження діалогу. Україна хоче закінчити цю війну якомога скоріше й готова працювати 24/7 для досягнення достойного миру. Така ж готовність має бути з боку Росії. Не атаки по українській енергетиці та намагання залишити людей без світла й тепла, а реальні кроки до припинення кровопролиття.

Володимир Зеленський ППО Велика Британія війна в Україні енергетика Кір Стармер
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
