Зеленський провів розмову із прем'єром Британії Кіром Стармером — деталі

Термінова новина

У вівторок, 27 січня, президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони обговорили ситуацію в енергетиці після ударів РФ та зміцнення ППО.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Говорив із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.



Дякую Кіру за слова співчуття з приводу російських ударів по цивільних, енергетичних об’єктах. Важливо, що Британія допомагає не лише словами, а й реальними пакетами енергетичної допомоги. Цінуємо вже ухвалені рішення і сподіваємося, що наші обговорення щодо зміцнення ППО теж принесуть результат.



Говорили й про дипломатичну роботу. Зустрічі в Еміратах були конструктивними, і вже цього тижня буде продовження діалогу. Україна хоче закінчити цю війну якомога скоріше й готова працювати 24/7 для досягнення достойного миру. Така ж готовність має бути з боку Росії. Не атаки по українській енергетиці та намагання залишити людей без світла й тепла, а реальні кроки до припинення кровопролиття.

Новина доповнюється...