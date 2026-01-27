Зеленский провел разговор с премьером Британии Киром Стармером — детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Во вторник, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили ситуацию в энергетике после ударов РФ и укрепление ПВО.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский поговорил с Киром Стармером — что известно

Во время сегодняшнего разговора Зеленский поблагодарил Кира Стармера за соболезнования в связи с российскими ударами по гражданским, энергетическим объектам.

Президент подчеркнул, что важно, что Великобритания помогает не только словами, но и реальными пакетами энергетической поддержки.

"Ценим уже принятые решения и надеемся, что наши обсуждения по укреплению ПВО тоже принесут результат", — отметил украинский лидер.

Отдельно стороны обсудили дипломатическую работу. Глава государства подчеркнул, что встречи в Объединенных Арабских Эмиратах были конструктивными, и уже на этой неделе будет продолжение диалога.

По словам президента, Украина хочет закончить эту войну как можно скорее, готова работать 24/7 для достижения достойного мира, и такая же готовность должна быть со стороны России.

"Не атаки по украинской энергетике и попытки оставить людей без света и тепла, а реальные шаги к прекращению кровопролития", — отметил Зеленский.

Лидеры имеют общую позицию — важно усиливать давление на Россию и объединять все международные усилия для завершения войны, где свою весомую роль может сыграть, в частности, и Китай.

Напомним, что сегодня Зеленский также имел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

Также президент Украины говорил сегодня с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.