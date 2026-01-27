Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский говорил с премьером Норвегии — главные темы

Зеленский говорил с премьером Норвегии — главные темы

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 15:16
Переговоры в Абу-Даби — Зеленский обсудил с премьером Норвегии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Украинский лидер проинформировал о трехстороннем формате встреч в Эмиратах.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Разговор Зеленского с премьером Норвегии

"Говорил с премьер-министром Норвегии. Благодарен Йонасу за неизменную поддержку. Проинформировал о трехстороннем формате встреч в Эмиратах, которые состоялись недавно, и о подготовке к следующим встречам", — сказал президент.

По его словам, украинская команда работает максимально конструктивно и содержательно. Однако несмотря на это Россия не прекращает удары по украинской энергетике и инфраструктуре. Зеленский отметил, что это подрывает дипломатические усилия.

"Были пакеты энергетической поддержки от Норвегии, и это действительно ощутимо. Важно, что Норвегия готова присоединиться к подготовке шагов для восстановления и послевоенного экономического развития Украины. Будем и в дальнейшем развивать совместные возможности в развитии современных оборонных возможностей. Спасибо!" — подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня Зеленский также говорил с канцлером Австрии. Он пригласил его в Украину.

Также президент провел селектор и заслушал доклады о ситуации в энергосистеме. По его словам, на местах ударов непрерывно продолжаются восстановительные работы.

Владимир Зеленский переговоры Норвегия ОАЭ война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации