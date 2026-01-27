Переговоры в Абу-Даби — Зеленский обсудил с премьером Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Украинский лидер проинформировал о трехстороннем формате встреч в Эмиратах.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского с премьером Норвегии

"Говорил с премьер-министром Норвегии. Благодарен Йонасу за неизменную поддержку. Проинформировал о трехстороннем формате встреч в Эмиратах, которые состоялись недавно, и о подготовке к следующим встречам", — сказал президент.

По его словам, украинская команда работает максимально конструктивно и содержательно. Однако несмотря на это Россия не прекращает удары по украинской энергетике и инфраструктуре. Зеленский отметил, что это подрывает дипломатические усилия.

"Были пакеты энергетической поддержки от Норвегии, и это действительно ощутимо. Важно, что Норвегия готова присоединиться к подготовке шагов для восстановления и послевоенного экономического развития Украины. Будем и в дальнейшем развивать совместные возможности в развитии современных оборонных возможностей. Спасибо!" — подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня Зеленский также говорил с канцлером Австрии. Он пригласил его в Украину.

Также президент провел селектор и заслушал доклады о ситуации в энергосистеме. По его словам, на местах ударов непрерывно продолжаются восстановительные работы.