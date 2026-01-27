Переговори в Абу-Дабі — Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 27 січня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере. Український лідер поінформував про тристоронній формат зустрічей в Еміратах.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського з прем'єром Норвегії

"Говорив із прем'єр-міністром Норвегії. Вдячний Йонасу за незмінну підтримку. Поінформував про тристоронній формат зустрічей в Еміратах, які відбулись нещодавно, і про підготовку до наступних зустрічей", — сказав президент.

За його словами, українська команда працює максимально конструктивно та змістовно. Однак попри це Росія не припиняє удари по українській енергетиці та інфраструктурі. Зеленський зазначив, що це підважує дипломатичні зусилля.

"Були пакети енергетичної підтримки від Норвегії, і це дійсно відчутно. Важливо, що Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення і післявоєнного економічного розвитку України. Будемо й надалі розвивати спільні можливості в розбудові сучасних оборонних спроможностей. Дякую!" — наголосив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також говорив з канцлером Австрії. Він запросив його до України.

Також президент провів селектор та заслухав доповіді про ситуацію про в енергосистемі. За його словами, на місцях ударів безперервно тривають відновлювальні роботи.