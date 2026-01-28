Видео
Главная Новости дня Германия передаст Украине мобильные ТЕС — известно количество

Германия передаст Украине мобильные ТЕС — известно количество

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 14:37
Германия передаст Украине мобильные теплоэлектростанции — что известно
Гайко Томс. Фото: Суспільне

Германия продолжает усиливать поддержку Украины в энергетическом секторе на фоне постоянных российских атак. Берлин передаст 33 мобильные комбинированные теплоэлектростанции, которые уже готовятся к отправке.

Об этом в интервью Суспільному сообщил посол Германии в Украине Гайко Томс.

Читайте также:

Украина получит мобильные теплоэлектростанции от Германии

По его словам, атаки России на энергетическую инфраструктуру имеют признаки военных преступлений и направлены исключительно на запугивание мирного населения.

"То, что происходит здесь каждую ночь, — это военные преступления. Это делается исключительно для террора гражданского населения. Вам сейчас нужна поддержка, и вы ее получите", — подчеркнул Томс.

Посол подчеркнул, что Германия уже является одним из ключевых партнеров Украины в энергетической сфере. Речь идет не только о поставках генераторов или систем накопления энергии, но и о предоставлении транспорта и оборудования для ремонтных работ.

"Мы предоставляем не только генераторы или системы накопления энергии, а иногда и транспорт для ремонтных работ в энергетике. Теперь мы также передаем 33 мобильные электростанции — комбинированные теплоэлектростанции", — отметил дипломат.

По словам Томса, одна такая установка может обеспечить теплом и электроэнергией десятки тысяч людей, а совокупно все 33 электростанции способны покрыть потребности миллионов украинцев. В то же время он отметил, что ключевым вызовом остается процесс подключения оборудования к сети.

"Вызов заключается в их подключении — так же, как и с генераторами, — но мы будем работать вместе, чтобы сделать это как можно быстрее", — подытожил посол.

Напомним, Владимир Зеленский обсудил удары РФ по энергетике с премьером Великобритании.

А также министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, сколько киевлян остаются без электроэнергии.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
