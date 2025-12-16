Відео
Головна Новини дня Стало відомо, чи готова Німеччина відправити війська в Україну

Стало відомо, чи готова Німеччина відправити війська в Україну

Ua en ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 19:59
Пісторіус відповів, чи відправить Німеччина своїх військових в Україну
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters

Німеччина підтримала ініціативу створення європейської військової місії для України, однак наразі утримується від направлення власних військових. У Берліні наголошують, що можливу участь розглядатимуть лише за чітко визначених умов щодо мандата, командування та формату місії.

Про це інформує німецьке видання Spiegel із посиланням на слова глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Пісторіус про відправлення німецьких військових в Україну

Отже, Німеччина підтримала ідею європейської військової місії для України. Однак поки ще вагається з відправленням власних солдатів.

Очільник оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі залишаються відкритими питання правової основи місії, ролі Бундестагу та того, під чиїм командуванням і в яких межах діятимуть можливі контингенти. 

Про те, чому Німеччина обережна щодо військової місії в Україні, Пісторіус заявив у Берліні після завершення переговорів щодо України за участю європейських лідерів.

За словами міністра, пропозиція створити європейську багатонаціональну місію виглядає логічною, однак конкретні деталі ще не визначені.

Зокрема, за його словами, залишається відкритим питання мандата Бундестагу, структури командування та формату участі військ.

Водночас Пісторіус назвав дану ініціативу сигналом того, що Європа готова брати на себе відповідальність за безпеку на континенті. 

Як відомо, сам міністр оборони Німеччини у цих переговорах в Берліні участі не брав, оскільки вони проходили у вузькому колі.

Нещодавно стало відомо, що Борис Пісторіус має намір підготувати Німеччину до можливої війни.

Раніше ми інформували, які країни готові відправити свої війська на територію України.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
