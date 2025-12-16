Писториус ответил, отправит ли Германия своих военных в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters

Германия поддержала инициативу создания европейской военной миссии для Украины, однако пока воздерживается от направления собственных военных. В Берлине отмечают, что возможное участие будут рассматривать только при четко определенных условиях относительно мандата, командования и формата миссии.

Об этом информирует немецкое издание Spiegel со ссылкой на слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса.

Реклама

Читайте также:

Писториус об отправке немецких военных в Украину

Итак, Германия поддержала идею европейской военной миссии для Украины. Однако пока еще колеблется с отправкой собственных солдат.

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус заявил, что пока остаются открытыми вопросы правовой основы миссии, роли Бундестага и того, под чьим командованием и в каких пределах будут действовать возможные контингенты.

О том, почему Германия осторожна в отношении военной миссии в Украине, Писториус заявил в Берлине после завершения переговоров по Украине с участием европейских лидеров.

По словам министра, предложение создать европейскую многонациональную миссию выглядит логичным, однако конкретные детали еще не определены.

В частности, по его словам, остается открытым вопрос мандата Бундестага, структуры командования и формата участия войск.

В то же время Писториус назвал данную инициативу сигналом того, что Европа готова брать на себя ответственность за безопасность на континенте.

Как известно, сам министр обороны Германии в этих переговорах в Берлине участия не принимал, поскольку они проходили в узком кругу.

Недавно стало известно, что Борис Писториус намерен подготовить Германию к возможной войне.

Ранее мы информировали, какие страны готовы отправить свои войска на территорию Украины.