Писториус ответил, отправит ли Германия своих военных в Украину

Стало известно, готова ли Германия отправить войска в Украину
Германия поддержала инициативу создания европейской военной миссии для Украины, однако пока воздерживается от направления собственных военных. В Берлине отмечают, что возможное участие будут рассматривать только при четко определенных условиях относительно мандата, командования и формата миссии.
Об этом информирует немецкое издание Spiegel со ссылкой на слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса.
Писториус об отправке немецких военных в Украину
Итак, Германия поддержала идею европейской военной миссии для Украины. Однако пока еще колеблется с отправкой собственных солдат.
Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус заявил, что пока остаются открытыми вопросы правовой основы миссии, роли Бундестага и того, под чьим командованием и в каких пределах будут действовать возможные контингенты.
О том, почему Германия осторожна в отношении военной миссии в Украине, Писториус заявил в Берлине после завершения переговоров по Украине с участием европейских лидеров.
По словам министра, предложение создать европейскую многонациональную миссию выглядит логичным, однако конкретные детали еще не определены.
В частности, по его словам, остается открытым вопрос мандата Бундестага, структуры командования и формата участия войск.
В то же время Писториус назвал данную инициативу сигналом того, что Европа готова брать на себя ответственность за безопасность на континенте.
Как известно, сам министр обороны Германии в этих переговорах в Берлине участия не принимал, поскольку они проходили в узком кругу.
Недавно стало известно, что Борис Писториус намерен подготовить Германию к возможной войне.
Ранее мы информировали, какие страны готовы отправить свои войска на территорию Украины.
Читайте Новини.LIVE!