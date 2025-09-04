Какие страны готовы отправить войска в Украину — перечень

Британские солдаты. Иллюстративное фото: Reuters

В четверг, 4 сентября, в Париже состоялось заседание "Коалиции желающих". После встречи лидеров стало известно, что ряд стран готовы отправить свои войска в Украину.

Об этом информирует "Радио Свобода" со ссылкой на источники, ознакомленные с деталями этого вопроса.

Отмечается, что только 21 из 30 присутствующих государств предлагает конкретику относительно гарантий безопасности. И только 10 из 21 государства готовы и согласны отправить свои войска в Украину и дальше работать над гарантиями безопасности после завершения боевых действий.

Итак, как сообщается, Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии, Нидерланды и Австралия готовы пойти на размещение военных в Украине. Европейская наземная миссия будет состоять из 25-30 тысяч военных, ключевую роль будет играть Великобритания.

Ожидается, что морскую безопасность будет гарантировать Турция. В то же время воздушную безопасность и разведку должны будут гарантировать Соединенные Штаты. Однако пока точно непонятно, каким именно будет вклад Вашингтона.

Зато Германия пока не занимает определенной позиции. Проблема заключается в том, что Берлин не уверен в возможности "протащить" вариант отправки военных через Бундестаг. Польша открыто сказала, что не готова направлять солдат — однако готова быть логистическим хабом.

"Положительно удивлен передовым характером военного планирования и обещаниями относительно войск, которые Великобритания и Франция получили для сил поддержки, воздушного патрулирования и морских миссий по разминированию. Есть конкретные подсчеты количества войск, которые уже имеют (члены коалиции, — Ред.), но все говорят, что это зависит от мирного соглашения, роли США и, во многих случаях, одобрения парламентов", — объяснил изданию один из собеседников.

Не согласована окончательно и функция западных войск в Украине: возможно, это будет лишь тренировочная миссия, которая будет дислоцироваться в крупных городах в центре и на западе страны.

Кроме того, дипломаты отметили, что большой знак вопроса остается возле реакции европейских военных на возможную провокацию со стороны России. Как они будут действовать в случае, если в них будут стрелять, пока непонятно.

Недавно Зеленский ответил, будут ли иностранные войска присутствовать в Украине в рамках гарантий безопасности.

А Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался называть количество военных, которые "Коалиция желающих" готова отправить в Украину.