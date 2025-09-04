Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Макрон не назвал количество солдат, которых отправят в Украину

Макрон не назвал количество солдат, которых отправят в Украину

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 17:45
Макрон сделал заявление относительно отправки военных в Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался называть количество военных, которые "Коалиция желающих" готова предоставить Украине в рамках гарантий безопасности. По его словам, полную информацию об отправке войск партнеры не передают даже внутри коалиции.

Об этом лидер Франции сказал во время пресс-конференции в четверг, 4 сентября.

Читайте также:

Макрон об отправке войск в Украину

Французский лидер Эмманюэль Макрон отказался называть количество военных, которые "Коалиция желающих" готова отправить в Украину.

По его словам, эта информация касается безопасности партнеров и они не планируют выдавать эту информацию российскому диктатору Путину.

"Мы не будем называть количество войск, которые готовы отправить в Украину", — сказал Макрон.

В то же время президент Франции подчеркнул, что полную информацию о возможной отправке войск партнеры не передают даже внутри коалиции.

"Спросите у Путина, сколько войск он собрал на границах Украины. Мы не будем давать россиянам эту информацию. Но наши министры обороны и начальники Генеральных штабов — они работают в большой секретности — они имеют всю необходимую информацию", — подчеркнул Макрон.

В четверг, 4 сентября, Макрон также сделал важное заявление относительно гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, Макрон пригрозил Путину, если он и в дальнейшем будет игнорировать пути для достижения мира.

ВСУ Эммануэль Макрон военная помощь война в Украине Коалиция желающих
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
