Макрон зробив заяву щодо відправлення військових в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон відмовився називати кількість військових, які "Коаліція охочих" готова надати Україні в межах гарантій безпеки. За його словами, повну інформацію щодо відправлення військ партнери не передають навіть всередині коаліції.

Про це лідер Франції сказав під час пресконференції у четвер, 4 вересня.

Реклама

Читайте також:

Макрон про відправлення військ в Україну

Французький лідер Емманюель Макрон відмовився називати кількість військових, які "Коаліція охочих" готова відправити в Україну.

За його словами, ця інформація стосується безпеки партнерів і вони не планують видавати цю інформацію російському диктатору Путіну.

"Ми не називатимемо кількість військ, які готові відправити до України", — сказав Макрон.

Водночас президент Франції наголосив, що повну інформацію про можливе відправлення військ партнери не передають навіть всередині коаліції.

"Спитайте у Путіна, скільки військ він зібрав на кордонах України. Ми не будемо давати росіянам цю інформацію. Але наші міністри оборони та начальники Генеральних штабів — вони працюють у великій секретності — вони мають всю необхідну інформацію", — наголосив Макрон.

У четвер, 4 вересня, Макрон також зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки для України.

Крім того, Макрон пригрозив Путіну, якщо він й надалі ігноруватиме шляхи для досягнення миру.