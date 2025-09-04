Макрон зробив заяву щодо відправлення військових в Україну

Макрон не назвав кількість солдатів, яких відправлять в Україну
Президент Франції Емманюель Макрон відмовився називати кількість військових, які "Коаліція охочих" готова надати Україні в межах гарантій безпеки. За його словами, повну інформацію щодо відправлення військ партнери не передають навіть всередині коаліції.
Про це лідер Франції сказав під час пресконференції у четвер, 4 вересня.
Макрон про відправлення військ в Україну
Французький лідер Емманюель Макрон відмовився називати кількість військових, які "Коаліція охочих" готова відправити в Україну.
За його словами, ця інформація стосується безпеки партнерів і вони не планують видавати цю інформацію російському диктатору Путіну.
"Ми не називатимемо кількість військ, які готові відправити до України", — сказав Макрон.
Водночас президент Франції наголосив, що повну інформацію про можливе відправлення військ партнери не передають навіть всередині коаліції.
"Спитайте у Путіна, скільки військ він зібрав на кордонах України. Ми не будемо давати росіянам цю інформацію. Але наші міністри оборони та начальники Генеральних штабів — вони працюють у великій секретності — вони мають всю необхідну інформацію", — наголосив Макрон.
У четвер, 4 вересня, Макрон також зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки для України.
Крім того, Макрон пригрозив Путіну, якщо він й надалі ігноруватиме шляхи для досягнення миру.
