Переговори України і РФ — Макрон пригрозив Москві

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Європейські лідери хочуть тиснути на Росію, аби змусити її до тривалого миру. Якщо Москва надалі відмовлятиметься від переговорів, ЄС і США запровадять додаткові санкції.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції за підсумками саміту "Коаліції рішучих" 4 вересня.

Реклама

Читайте також:

Чим Макрон погрожує Росії

Еммануель Макрон заявив, якщо Росія і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, то ЄС і США підуть на додаткові санкції.

Водночас український лідер Володимир Зеленський наголосив, що Росія робить усе для того, аби затягувати переговори.

За словами президента, пропозиція Путіна щодо зустрічі в Москві не має сенсу і була озвучена російським диктатором лише для того, аби зірвати потенційні перемовини.

Глава держави додав, що будь-які зустрічі повинні закінчуватися результатом, бажано — закінченням війни.

Нагадаємо, під час зустрічі "Коаліції охочих" 4 вересня у Парижі лідери поговорили про гарантії безпеки. Членство України в ЄС винесено в окремий пункт.

Крім того, Зеленський відповів на запрошення Путіна зустрітися в Москві. Він вважає, що таким чином РФ хоче відтермінувати зустрічі лідерів.