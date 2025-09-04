Видео
Главная Новости дня Макрон пригрозил РФ, если она будет отказываться от мира

Макрон пригрозил РФ, если она будет отказываться от мира

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 17:33
Переговоры Украины и РФ — Макрон пригрозил Москве
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Европейские лидеры хотят давить на Россию, чтобы заставить ее к длительному миру. Если Москва в дальнейшем будет отказываться от переговоров, ЕС и США введут дополнительные санкции.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции по итогам саммита "Коалиции решительных" 4 сентября.

Читайте также:

Чем Макрон угрожает России

Эммануэль Макрон заявил, если Россия и в дальнейшем будет отказываться от конкретных переговоров о мире, то ЕС и США пойдут на дополнительные санкции.

В то же время украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Россия делает все для того, чтобы затягивать переговоры.

По словам президента, предложение Путина о встрече в Москве не имеет смысла и было озвучено российским диктатором только для того, чтобы сорвать потенциальные переговоры.

Глава государства добавил, что любые встречи должны заканчиваться результатом, желательно - окончанием войны.

Напомним, во время встречи "Коалиции желающих" 4 сентября в Париже лидеры поговорили о гарантиях безопасности. Членство Украины в ЕС вынесено в отдельный пункт.

Кроме того, Зеленский ответил на приглашение Путина встретиться в Москве. Он считает, что таким образом РФ хочет отсрочить встречи лидеров.

санкции против России переговоры Эммануэль Макрон война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
