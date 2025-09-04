Відео
Головна Новини дня Стало відомо, які держави готові відправити війська в Україну

Стало відомо, які держави готові відправити війська в Україну

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 23:58
Які країни готові відправити війська в Україну — перелік
Британські солдати. Ілюстративне фото: Reuters

У четвер, 4 вересня, в Парижі відбулося засідання "Коаліції охочих". Після зустрічі лідерів стало відомо, що низка країн готові відправити свої війська в Україну.

Про це інформує "Радіо Свобода" із посиланням на джерела, ознайомлені зі деталями цього питання.

Читайте також:

Які країни планують відправити своїх солдатів в Україну

Зазначається, що лише 21 з 30 присутніх держав пропонує конкретику щодо гарантій безпеки. І тільки 10 з 21 держави готові та згодні відправити свої війська в Україну та далі працювати над гарантіями безпеки після завершення бойових дій.

Отже, як повідомляється, Велика Британія, Франція, Швеція, Данія, Норвегія, країни Балтії, Нідерланди та Австралія готові піти на розміщення військових в Україні. Європейська наземна місія складатиметься з 25-30 тисяч військових, ключову роль буде відігравати Велика Британія.

Очікується, що морську безпеку гарантуватиме Туреччина. Водночас повітряну безпеку та розвідку повинні будуть гарантувати Сполучені Штати. Однак наразі точно незрозуміло, яким саме буде вклад Вашингтона.

Натомість Німеччина поки що не займає визначеної позиції. Проблема полягає у тому, що Берлін не впевнений у можливості "протягти" варіант виряджання військових через Бундестаг. Польща відкрито сказала, що не готова направляти солдатів — натомість готова бути логістичним хабом.

"Позитивно здивований передовим характером військового планування та обіцянками щодо військ, які Велика Британія й Франція отримали для сил підтримки, повітряного патрулювання і морських місій з розмінування. Є конкретні підрахунки кількості військ, які вже мають (Члени коаліції, — Ред.), але всі кажуть, що це залежить від мирної угоди, ролі США та, в багатьох випадках, схвалення парламентів", — пояснив виданню один зі співрозмовників.

Не погоджена остаточно і функція західних військ в Україні: можливо, це буде лише тренувальна місія, що дислокуватиметься у великих містах у центрі й на заході країни.

Крім того, дипломати зауважили, що великий знак питання залишається біля реакції європейських військових на можливу провокацію з боку Росії. Як вони будуть діяти у випадку, якщо в них стрілятимуть, наразі незрозуміло.

Нещодавно Зеленський відповів, чи будуть іноземні війська присутні в Україні в межах гарантій безпеки.

А Президент Франції Емманюель Макрон відмовився називати кількість військових, які "Коаліція охочих" готова відправити в Україну.

ЗСУ військова допомога війна в Україні солдати Коаліція охочих
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
