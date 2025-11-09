Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Писториус хочет сделать Германию готовой к войне, — WP

Писториус хочет сделать Германию готовой к войне, — WP

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 17:18
обновлено: 17:18
Писториус стремится подготовить Германию к войне — что известно
Борис Писториус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Министр обороны Германии Борис Писториус хочет сделать свою страну готовой к войне. Вследствие этого произошли политические споры.

Об этом сообщает The Washington Post.

Реклама
Читайте также:

Писториус хочет сделать Германию готовой к войне

Министр обороны Германии оказался под острой критикой левого крыла своей партии из-за высказываний о необходимости сделать Германию готовой к войне.

Несмотря на это, согласно опросам, почти через три года на посту он все еще остается наиболее популярным политиком страны со значительным отрывом.

Агрессия России и призывы лидера США Дональда Трампа к Европе брать ответственность за собственную безопасность вызвали существенное изменение общественного мнения относительно потребностей континента. В то же время нестабильная ситуация в Германии, где вооруженные силы остаются недостаточно подготовленными, порождает сомнения в способности Писториуса собрать политическую волю и широкую поддержку населения для реализации кардинальных реформ.

"Немцы хотят быть как Швейцария: экономически успешными, но максимально политически нейтральными. Мы не готовы снова серьезно рассматривать войну", — заявил бывший давний лидер левоцентристской Социал-демократической партии Зигмар Габриэль.

По его словам, стремление Писториуса к ремилитаризации будет способствовать тому, что немцы осознают реальное место в Европе и мире.

Глава Минобороны Германии предлагал ввести модель добровольной службы, пытаясь совместить позицию своей партии, выступающей против призыва, с реальной потребностью Бундесвера в достаточном количестве солдат. Однако его инициативу заблокировал Христианско-демократический союз.

Впоследствии коалиция представила пересмотренный план, который включал положение о лотерее призыва, но Писториус возразил.

Напомним, высокопоставленные немецкие чиновники обвинили AfD в возможной передаче России секретной информации о военных возможностях и критической инфраструктуре страны.

Ранее генеральный секретарь Христианско-демократического союза Карстен Линнеманн выразил недовольство приездом украинских молодых мужчин в Германию.

Германия война Минобороны мобилизация Борис Писториус
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации