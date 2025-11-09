Борис Писториус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Министр обороны Германии Борис Писториус хочет сделать свою страну готовой к войне. Вследствие этого произошли политические споры.

Об этом сообщает The Washington Post.

Писториус хочет сделать Германию готовой к войне

Министр обороны Германии оказался под острой критикой левого крыла своей партии из-за высказываний о необходимости сделать Германию готовой к войне.

Несмотря на это, согласно опросам, почти через три года на посту он все еще остается наиболее популярным политиком страны со значительным отрывом.

Агрессия России и призывы лидера США Дональда Трампа к Европе брать ответственность за собственную безопасность вызвали существенное изменение общественного мнения относительно потребностей континента. В то же время нестабильная ситуация в Германии, где вооруженные силы остаются недостаточно подготовленными, порождает сомнения в способности Писториуса собрать политическую волю и широкую поддержку населения для реализации кардинальных реформ.

"Немцы хотят быть как Швейцария: экономически успешными, но максимально политически нейтральными. Мы не готовы снова серьезно рассматривать войну", — заявил бывший давний лидер левоцентристской Социал-демократической партии Зигмар Габриэль.

По его словам, стремление Писториуса к ремилитаризации будет способствовать тому, что немцы осознают реальное место в Европе и мире.

Глава Минобороны Германии предлагал ввести модель добровольной службы, пытаясь совместить позицию своей партии, выступающей против призыва, с реальной потребностью Бундесвера в достаточном количестве солдат. Однако его инициативу заблокировал Христианско-демократический союз.

Впоследствии коалиция представила пересмотренный план, который включал положение о лотерее призыва, но Писториус возразил.

Напомним, высокопоставленные немецкие чиновники обвинили AfD в возможной передаче России секретной информации о военных возможностях и критической инфраструктуре страны.

Ранее генеральный секретарь Христианско-демократического союза Карстен Линнеманн выразил недовольство приездом украинских молодых мужчин в Германию.