AfD подозревают в передаче военных тайн России — Spiegel

Сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вайдель. Фото: Reuters

Высокопоставленные чиновники Германии обвинили партию "Альтернатива для Германии" (AfD) в целенаправленном злоупотреблении парламентскими полномочиями. По их данным, партия могла передавать России секретную информацию о военных возможностях и критической инфраструктуре страны.

Об этом информирует Der Spiegel.

AfD подозревают в передаче военных тайн РФ

По информации издания, депутаты AfD систематически отправляли правительству Германии многочисленные парламентские запросы, касающиеся деталей военных перевозок, противодействия дронам, киберзащиты и уязвимости критической инфраструктуры. Политики и представители силовых структур опасаются, что эти данные собирались для передачи России.

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер заявил, что AfD "злоупотребляет парламентским правом на запросы, чтобы целенаправленно исследовать критическую инфраструктуру страны". Он отметил, что в этих действиях прослеживается "выполнение задач, поставленных Кремлем". Майер прямо обвинил партию в том, что она работает на интересы России.

Похожую позицию высказал председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Рёвекамп. Он сказал, что AfD "целенаправленно и систематически задает чрезвычайно подробные вопросы о военном потенциале Бундесвера и его слабых местах".

По его словам, такой уровень детализации "нельзя объяснить обычным парламентским контролем". И это может свидетельствовать о сборе чувствительной информации, ценной для иностранных государств, прежде всего для России.

Источники Der Spiegel в Федеральном министерстве обороны сообщают, что и Министр обороны Борис Писториус разделяет эти подозрения. Ведомство считает, что запросы AfD могут быть скоординированными, а их цель — выявить пробелы в оборонных системах Германии.

По данным издания, партия AfD особенно интересуется темами беспилотников, киберзащиты и готовности государственных датацентров к кризисным ситуациям.

Партия задавала вопросы, которые могли раскрыть потенциально конфиденциальную информацию, в частности: сколько центров обработки данных имеет Министерство внутренних дел, какие из них обеспечены резервным питанием и насколько эффективно они защищены от кибератак.

"Подробные ответы на такие вопросы могут быть чрезвычайно полезными для российских хакеров и военных аналитиков Кремля", — отмечает Der Spiegel.

Коалиционные партии в Бундестаге заявили об "очевидных связях" между AfD и российским посольством в Берлине. Министр Майер добавил, что партия поддерживает тесные контакты не только с Россией, но и с Китаем.

