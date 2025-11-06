AfD підозрюють у передачі військових таємниць Росії — Spiegel

Співголова німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Аліса Вайдель. Фото: Reuters

Високопоставлені чиновники Німеччини звинуватили партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у цілеспрямованому зловживанні парламентськими повноваженнями. За їхніми даними, партія могла передавати Росії секретну інформацію про військові спроможності та критичну інфраструктуру країни.

Про це інформує Der Spiegel.

AfD підозрюють у передачі військових таємниць РФ

За інформацією видання, депутати AfD систематично надсилали уряду Німеччини численні парламентські запити, що стосувалися деталей військових перевезень, протидії дронам, кіберзахисту та вразливості критичної інфраструктури. Політики й представники силових структур побоюються, що ці дані збиралися для передачі Росії.

Міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Маєр заявив, що AfD "зловживає парламентським правом на запити, щоб цілеспрямовано досліджувати критичну інфраструктуру країни". Він зазначив, що у цих діях простежується "виконання завдань, поставлених Кремлем". Маєр прямо звинуватив партію в тому, що вона працює на інтереси Росії.

Схожу позицію висловив голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Рьовекамп. Він сказав, що AfD "цілеспрямовано і систематично ставить надзвичайно детальні запитання про військовий потенціал Бундесверу та його слабкі місця".

За його словами, такий рівень деталізації "не можна пояснити звичайним парламентським контролем". І це може свідчити про збір чутливої інформації, цінної для іноземних держав, передусім для Росії.

Джерела Der Spiegel у Федеральному міністерстві оборони повідомляють, що й Міністр оборони Борис Пісторіус поділяє ці підозри. Відомство вважає, що запити AfD можуть бути скоординованими, а їхня мета — виявити прогалини в оборонних системах Німеччини.

За даними видання, партія AfD особливо цікавиться темами безпілотників, кіберзахисту та готовності державних датацентрів до кризових ситуацій.

Партія порушувала питання, які могли розкрити потенційно конфіденційну інформацію, зокрема: скільки центрів обробки даних має Міністерство внутрішніх справ, які з них забезпечені резервним живленням і наскільки ефективно вони захищені від кібератак.

"Детальні відповіді на такі питання можуть бути надзвичайно корисними для російських хакерів і військових аналітиків Кремля", — зазначає Der Spiegel.

Коаліційні партії в Бундестазі заявили про "очевидні зв’язки" між AfD і російським посольством у Берліні. Міністр Маєр додав, що партія підтримує тісні контакти не лише з Росією, а й із Китаєм.

Нагадаємо, що нещодавно російські дрони атакували журналістів популярного німецького видання.

Також ми інформували, що на тлі побоювань перед можливими провокаціями з боку РФ у Німеччині зріс попит на приватні бункери.