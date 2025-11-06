Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Німецьку партію AfD підозрюють у передачі РФ військових таємниць

Німецьку партію AfD підозрюють у передачі РФ військових таємниць

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 09:37
Оновлено: 09:50
AfD підозрюють у передачі військових таємниць Росії — Spiegel
Співголова німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Аліса Вайдель. Фото: Reuters

Високопоставлені чиновники Німеччини звинуватили партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у цілеспрямованому зловживанні парламентськими повноваженнями. За їхніми даними, партія могла передавати Росії секретну інформацію про військові спроможності та критичну інфраструктуру країни.

Про це інформує Der Spiegel.

Реклама
Читайте також:

AfD підозрюють у передачі військових таємниць РФ

За інформацією видання, депутати AfD систематично надсилали уряду Німеччини численні парламентські запити, що стосувалися деталей військових перевезень, протидії дронам, кіберзахисту та вразливості критичної інфраструктури. Політики й представники силових структур побоюються, що ці дані збиралися для передачі Росії.

Міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Маєр заявив, що AfD "зловживає парламентським правом на запити, щоб цілеспрямовано досліджувати критичну інфраструктуру країни". Він зазначив, що у цих діях простежується "виконання завдань, поставлених Кремлем". Маєр прямо звинуватив партію в тому, що вона працює на інтереси Росії.

Схожу позицію висловив голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Рьовекамп. Він сказав, що AfD "цілеспрямовано і систематично ставить надзвичайно детальні запитання про військовий потенціал Бундесверу та його слабкі місця".

За його словами, такий рівень деталізації "не можна пояснити звичайним парламентським контролем". І це може свідчити про збір чутливої інформації, цінної для іноземних держав, передусім для Росії. 

Джерела Der Spiegel у Федеральному міністерстві оборони повідомляють, що й Міністр оборони Борис Пісторіус поділяє ці підозри. Відомство вважає, що запити AfD можуть бути скоординованими, а їхня мета — виявити прогалини в оборонних системах Німеччини.

За даними видання, партія AfD особливо цікавиться темами безпілотників, кіберзахисту та готовності державних датацентрів до кризових ситуацій.

Партія порушувала питання, які могли розкрити потенційно конфіденційну інформацію, зокрема: скільки центрів обробки даних має Міністерство внутрішніх справ, які з них забезпечені резервним живленням і наскільки ефективно вони захищені від кібератак. 

"Детальні відповіді на такі питання можуть бути надзвичайно корисними для російських хакерів і військових аналітиків Кремля", — зазначає Der Spiegel.

Коаліційні партії в Бундестазі заявили про "очевидні зв’язки" між AfD і російським посольством у Берліні. Міністр Маєр додав, що партія підтримує тісні контакти не лише з Росією, а й із Китаєм.

Нагадаємо, що нещодавно російські дрони атакували журналістів популярного німецького видання.

Також ми інформували, що на тлі побоювань перед можливими провокаціями з боку РФ у Німеччині зріс попит на приватні бункери.

Німеччина держтаємниця Росія секретна інформація AfD
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації